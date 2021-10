Tiktok está lleno de videos virales, de historias, desafíos, retos o ‘challenges’. Muchos de ellos están protagonizados por mascotas, sobre todo perros. Uno de ellos, sin embargo, más allá de lo gracioso, puede ser peligroso. Para ti. Mucho. Muchísimo. Te explicamos por qué.

¿De qué trata este peligroso video viral? Este video consiste en grabarte mientras acercas tu rostros al de tu perro. Mientras apenas centímetros separan ambas cabezas, le haces movimientos y gestos amenazantes. El perro no tarda en reaccionar, muestra sus colmillos en señal de ira, comienza a ladrar y a gruñir. En cualquier momento, si el animal siente que puede ser atacado, procederá a morderte sin compasión.

Esto es lo que sugieren los expertos. Es que seamos sensatos: desafiar a tu amigo de 4 patas en una suerte de “cara a cara” para hacer un video de “bofetadas parlantes” es tan estresante para el animal como peligroso es para uno mismo.

“No es genial, no es inteligente, no es divertido”, dijo una veterinaria compartiendo sus sentimientos sobre una nueva moda de TikTok que pone a los perros bajo estrés . La especialista, que se hace llamar ‘Cat the Vet’, también en TikTok, pide a los internautas que dejen de practicar ese reto o ‘challenge’.

El porqué es simple y te lo decimos nuevamente y de forma más directa: puede derivar en lesiones graves en caso de mordeduras.

EL PELIGROSO ‘CHALLENGE’ DE TIKTOK CON PERROS

Aparecida hace unos meses, la tendencia en cuestión es grabarte a ti mismo mientras imitas a una persona enojada porque otra ha estado diciendo chismes de alto calibre sobre ella. El audio adjunto a las imágenes probablemente se tomó de una escena cómica publicada en TikTok u otra red social. La voz femenina advierte al difamador que ella ha tomado lecciones de taekwondo y que si continúa con sus chismes, tendrá que lidiar con ella.

Muchos usuarios de Internet se han apoderado del personaje y han publicado sus videos en TikTok, YouTube y otros. Aparecen allí solos o frente a otra persona (compañero, amigo, etc.). Hasta ahí, todo bien. Son dos personas cara a cara. Sin embargo, recientemente uno de los “interlocutores” es un perro.

Y recordémoslo siempre: el perro es un animal y los animales llegan a un límite que pueden llegar a ser impredeciblemente violentos. No olvidarlo nunca.

En uno de estos videos (ver el de arriba), notamos claramente el malestar de un perro frente a su ama cuando ella tiene su rostro a unos centímetros del suyo, adoptando la postura amenazante. El animal reacciona mostrando sus colmillos. Es decir, responde una amenaza con un gesto que busca ser más amenazante y disuasivo.

TE VA A MORDER Y TE VA A DOLER

Para Cat the Vet, “este perro es increíblemente infeliz, te morderá si sigues así”. Y no solo eso, lo peligroso de este reto viral, desafío o ‘challenge’ va más allá del hecho en sí.

La veterinaria recuerda que los niños usan la aplicación TikTok y que “te copiarán y te morderán en la cara porque pensaron que era genial porque tú lo hiciste”, antes de pedirle a la gente que se detenga.

Ahora bien, la autora del video respondió pidiendo que son los padres los responsables de lo que puedan hacer los menores de edad. Ello, debido a que son quienes deben saber lo que sus hijos están viendo en TikTok y en internet en general.

AUTORA “SE LAVA LAS MANOS”

“Publicamos un video satírico, en una plataforma satírica donde los usuarios autorizados tienen 14 años o más. Los padres son responsables de cómo sus hijos usan los dispositivos electrónicos y lo que ven”, señaló. Según ella, el argumento de que los más jóvenes están reproduciendo lo que han visto es irrelevante aquí. “Mi hijo robó un banco porque vio una película sobre el robo del banco“, continuó irónica.

Joe Nutkins, educador y conductista canino afiliado al Kennel Club, advirtió del peligro del video. En declaraciones a Newsweek aseguró que los videos del reto eran más que perturbadores.

Notó signos obvios de estrés en el lenguaje corporal de estos perros, como girar levemente la cabeza para apartar la mirada de su amo.

TikTok es la plataforma de redes sociales que crece más rápidamente. Consiste en que sus usuarios pueden subir videos en formato vertical, con efectos visuales y sonoros de todo tipo.

