Una abuela de 90 años alcanzó ‘fama’ en la plataforma de TikTok por un video viral, ya que mantiene un impresionante físico. Incluso, algunos cibernautas piensan que ella tiene menos edad. A través de las redes sociales, Dalyce publicó la historia de su madre para inspirar a otras personas y aquí te contamos todos los detalles.

Dalyce Barnett Radtke (@fit_momof7) es una madre de familia que suele compartir contenidos para promover un estilo de vida saludable. En esta oportunidad, la mujer decidió contar la historia de su mamá, que impactó a los seguidores al revelar su edad.

Abuela revela el secreto de su “eterna juventud”

A través de una grabación, la mamá de Dalyce precisó que tiene 90 años, pero luce más joven por sus “buenos genes”. Por si fuera poco, ella no invierte dinero en cirugías para el cuidado de la piel, pues todo lo que usa es “barra de jabón, limpiador de agua y loción facial”, según detalló Daily Mail.

Si bien insistió en que “no tiene ningún secreto”, la canadiense comentó que se mantiene activa gracias a una rutina diaria de gimnasio que implica “al menos una hora y media, tal vez un poco más de ejercicios”.

Asimismo, la encantadora anciana confesó que su nuevo estilo de vida se originó cuando su madre falleció a los 82 años. “Algo dentro de mí me hace saber que me siento mejor cuando me muevo. No fui al gimnasio durante años y años”, agregó.

Abuela recibe elogios en redes sociales

Por su parte, los cibernautas aplaudieron el estilo de vida de la abuela y aprovecharon para escribir sus propias experiencia. Un usuario colocó que “mantener tu mente y tu cuerpo activos es la clave. Cuídalo cuando seas joven para que puedas vivir hasta ser viejo y sabio”.

Mientras que otros internauta relató que “mi papá tiene 93 años y todavía levanta pesas todos los días. Siempre ha apostado por el ejercicio físico; también mantiene la mente más aguda”.

