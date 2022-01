Tiktok: La tierna reacción de bebés gemelos que se niegan a dormir separados

ENTERNECEDOR. Bebés gemelos se viralizaron en TikTok luego de que su mamá intentara separarlos para que duerman en diferentes cunas. Los pequeños no pararon de llorar a pesar que solo estaban a unos centímetros el uno del otro.

Según la madre, Brenna Grund de 27 años, ambos bebés tienen una conexión indescriptible. “Su vínculo es algo que solo un gemelo puede entender. Es tan asombroso como madre ver cómo los dos se conectan”, señaló a al portal británico The Mirror.

Bebés gemelos se viralizaron en TikTok luego de que su mamá intentara separarlos para que duerman.

Madre de gemelos fue criticada en TikTok

Brenna Grund decidió grabar la reacción de los bebés debido a que recibió críticas en la plataforma de videos porque dejaba que sus hijos durmieran juntos. No obstante, se demostró que los pequeños no pueden estar separados.

“Mis hijos gritan y no paran. No están listos, desearía que la gente no fuera tan rápida para juzgar”, señala la descripción del video en TikTok.

Asimismo, la madre agregó que se le rompió el corazón cuando los separó y que cuando los unió de nuevo en una sola cuna lograron quedarse dorminos “en solo dos minutos”.

TikTok: Bebés gemelos solo pueden dormir si están juntos. Foto: Captura

En el canal de TikTok, Grund tiene varios videos de sus pequeños donde muestra la unión de ambos bebés y que incluso, en ocasiones, se abrazan para mantenerse calmados. “Es muy reconfortante para ellos abrazarse, tomarse de las manos. Es algo a lo que están acostumbrados”, dijo.