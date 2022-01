QUIEREN ESCUCHARLO. El joven que faltó el respeto a los serenos de Miraflores y segundos después fue cacheteado por su padre se ha vuelto viral en las redes sociales. “Cállate la boca”, fue lo que gritó el padre a su descontrolado hijo, sin embargo, muchos quieren escucharlo en un remix por Tito Silva Music.

Alberto Silva, más conocido por los cibernautas como ‘Tito’ Silva Music, es un talentoso DJ peruano que convierte en música polémica y graciosos momentos de la televisión así como virales del internet, en exitosos remixes musicales para hacer reír y bailar al público.

Este es el caso del bochornoso momento que vivió un joven miraflorino en plena vía pública por comprar licor en toque de queda. La intervención no hubiese pasado a mayores, si el muchacho no se habría puesto faltoso con las autoridades municipales.

Piden remix de Tito Silva sobre joven faltoso en Miraflores. Foto: Twitter

“Me has roto mi botella, no hice nada y me ha roto la botella. Te voy a llevar a la comisaria y te voy hacer basura. ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compare? Te voy hacer que te boten de tu trabajo”, gritó de manera descontrolada.

Sin embargo, minutos después su padre se acercó al lugar, pero para llamarle la atención y lanzarle cachetadas para que entrara en razón.

Faltoso es reprendido por su padre https://www.americatv.com.pe/

¡Cállate la boca! No seas imbécil (…) Se trata que estas en un toque de queda, estas libando licor. (Yo no hice nada) ¿Quieres quedarte en la comisaría horas? (No) Entonces cállate la boca”, dice el progenitor.