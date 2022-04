Una mujer, aparentemente de Estados Unidos, se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales. ¿El motivo? Dejó de ser profesora pese a que era el trabajo de sus sueños y después dio a conocer las razones por las que tomó tal decisión.

A través de la cuenta de TikTok llamada @miss.mango_, la mujer publicó un video, exactamente el 18 de enero del presente año, donde dejó en claro que en total hubo cuatro factores que la llevaron a renunciar.

“Número uno, el agotamiento de los maestros es algo real. La cantidad de estrés y tareas que se nos imponen es extrema. Las expectativas de todos eran poco realistas”, manifestó. Luego de ello, indicó que se le acumulaba mucho trabajo.

“Razón número dos, me estaba frustrando con el horario rígido que tenía que seguir y cumplir con las demandas de todos”, aseveró. Encima, la compensación por todo lo que hacía no era suficiente. Al respecto, ella dijo: “Me van a odiar mucho por esto, pero el pago era muy importante para mí”.

“Por la cantidad de tiempo, trabajo y energía que estaba poniendo en mi carrera, definitivamente no me pagaban lo suficiente, ni siquiera estaba cerca de eso”, recalcó. “Sé al mil por ciento que no soy la única que se siente así”, agregó después.

Faltando poco para que culmine su video, reveló la cuarta razón: el salón de clases “ya no es lo que era”. A raíz de todo lo que dijo, muchos usuarios de TikTok no tardaron en escribirle mensajes de apoyo. Su video ya tiene presencia en varias redes sociales.

