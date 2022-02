Una pareja de los Estados Unidos está en boca de todos en Tiktok por mostrarse lo original como particular que fue la pedida de mano de la novia en matrimonio. El video se compartió originalmente en esta red social donde se han convertido en tendencia rápidamente, alcanzando millones de reproducciones.

Esta historia de amor surgida en Rockford, Illinois, tiene como protagonistas a Avery Williams y Jared Spickler, quienes aseguran que se conocen desde hace mucho tiempo: “Nos hemos conocido, prácticamente, toda nuestra vida”, dijo ella, quien además confiesa fue amor a primera vista.

Ambos se conocieron en el Winnebago High School y desde entonces, son inseparables. “Definitivamente, somos afortunados de haber podido conocernos tan temprano en la vida. No creo que mucha gente tenga esa oportunidad”, destacó Avery.

Por ello, tras años de relación, Jared pensó que era el momento de llevar su amor al siguiente nivel: el matrimonio; razón por la cual se tomó su tiempo, semanas para ser específico, para planificar la pedida de mano perfecta.

Williams lo cuenta de la siguiente manera: “Estaba realmente sorprendida. Fui a tomar foto y me di la vuelta y Jared estaba ahí proponiéndome matrimonio y yo tenía la sorpresa más grande de mi vida”.

¿De qué va la propuesta de matrimonio? El novio le pide la mano a la joven a mostrándole el mensaje en una camiseta que llevaba puesta. La reacción de ella fue de sorpresa pura.

Tras esto, la novia decidió compartir el video de la pedida nada menos que en Tiktok: “Lo hice más por mí, porque me gustó la comparación lado a lado y por mostrar cómo habíamos cambiado (…) mi teléfono seguía sonando y yo estaba como lo que estaba pasando y lo miré y habían pasado como 30 minutos y tenía como 2 mil me gusta y me sentía como ‘esto es una locura’”.

El video fue publicado el pasado 30 de enero en la plataforma china y desde entonces han conseguido más de 3.8 millones de reproducciones, lo cual ha tomado por sorpresa a la pareja quienes, además, suman miles de comentarios de usuarios encantados con la pedida.

“Le envié un mensaje de texto a Jared y pensé que sería muy divertido si siguiera creciendo (el video), pero nunca pensé que iba a crecer tanto y sigue creciendo”, dijo Avery; en tanto que Jared agregó: “bueno, obviamente, tendré que hacer un ‘esa es la camisa de mi esposa’”.

Tras alcanzar notoriedad en esta red social, los futuros esposos han decidido mantener activo su canal de Tiktok compartiendo contenido de su viaje rumbo al altar, todos los detalles y la planificación para cuando se den el “sí, acepto”; aunque han confesado que su primer objetivo es graduarse de la universidad.