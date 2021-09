Tener una familia numerosa puede ser muy gratificante para los padres que siempre soñaron con tener muchos hijos. Sin embargo, una madre está cansada de que la gente en línea le haga las mismas preguntas sobre su familia. Esta es su historia que se hizo viral en TikTok.

Se trata de Ariel, quien conoció a su esposo, el pastor Michael, en 2005 cuando ella solo tenía 18 años, y dos años después la pareja se casó. Sin pensarlo dos veces, la familia dio la bienvenida a su primer hijo cuando Ariel tenía 24 años, y ha seguido dando la bienvenida a un nuevo hijo casi todos los años.

Lamentablemente, la pareja perdió a su primer bebé, pero desde entonces ha tenido seis varones y ahora Ariel tiene 16 semanas de embarazo de su séptimo hijo, y no es ningún secreto que espera que sea una niña y no otro bebé varón como sus otros retoños.

Hablando en su canal familiar de YouTube, Ariel dijo: “Me encantaría tener una hija solo porque me encantaría tener la experiencia de tener una hija. No hemos tenido seis hijos solo para tener una niña. No quiero una chica solo para las chicas bonitas, solo me gustaría esa relación madre-hija.”

Si bien Mike también está ansioso por tener una hija, Ariel admite que anteriormente había experimentado una “decepción de género” con sus embarazos porque esperaba una niña después del cuarto hijo. Aún así, no cambiaría a sus hijos por nada del mundo, ni siquiera por la oportunidad de tener una niña.

Además, siempre responde con seguridad a sus seguidores online que la critican por tener una familia tan numerosa. Ella cree que eso es una bendición. Considerando que perdió a su primer bebé, está agradecida de tener la oportunidad de cuidar a sus hijos y poder criarlos de la mejor forma posible.

TE PUEDO INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La historia de los juegos infantiles-asesinos se mantiene entre los más visto de la plataforma de streaming en varios países y muchos ya quieren saber si habrá una segunda entrega y qué abordaría. Aquí te recomendamos series y películas de supervivencia asiáticas que puedes ver al terminar "El juego del calamar".