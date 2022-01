Hoy hablaremos sobre el caso de una joven de Kansas, Estados Unidos, que se llama Libby Christensen. Ella constantemente va al gimnasio. Precisamente, un día, estando en dicho lugar, decidió grabar su rutina de entrenamiento. Después de ver el video, se dio cuenta que captó a un hombre que nunca la miró ejercitándose, por lo que decidió darle las gracias a través de una publicación en su cuenta de TikTok (@libbychristensen).

De acuerdo al clip difundido en la mencionada red social, la mujer se puso a hacer sentadillas en una máquina. En ese momento, un sujeto no identificado estaba sentado a unos metros atrás de ella a punto de realizar un ejercicio.

Mientras Libby Christensen se ejercitaba, el chico hizo todo lo posible para no mirarla por nada del mundo. Luego de unos segundos, él comenzó con su entrenamiento. Es ahí donde finalizó el video que impactó bastante en TikTok.

“Solo necesito gritar a este hombre que estaba detrás de mí mientras estaba en cuclillas porque estaba tan incómoda de que me miraran fijamente, pero muy agradecida de que mi botín no fuera su enfoque”, explicó la joven en el clip. “Observé esto y me sentí a gusto”, agregó.

LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS

Su publicación no tardó en generar polémica en TikTok y otras redes sociales. Si bien a muchos usuarios les gustó que el sujeto no haya acosado a la joven, otros internautas consideraron que ella no debería grabar a las personas en el gimnasio.