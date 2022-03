Una joven de Estados Unidos que había enviado su CV a una cadena de restaurantes por un puesto de camarera asegura haber recibido un correo electrónico en el que el contratante se estaría burlando de ella. Skylar publicó un video de TikTok explicando lo sucedido y mostrando el mensaje que le envió el gerente de contratación de la compañía.

La usuaria explicó que se contactó con el establecimiento porque había una vacante disponible en la sucursal de San Diego. Tras enviar su información, recibió un correo que la dejó anonadada.

“Gracias por postularte a nuestro puesto de camarera. Su CV ha sido descargado suavemente de mi computadora. Imprimí su currículum en papel de tamaño póster para que todo nuestro equipo pueda conocer su historia”, comienza diciendo el supuesto mensaje enviado por un representante del restaurante.

“Todo el mundo se encontraba sentado en el borde de sus asientos atento a cada palabra de sus aventuras pasadas y experiencias maravillosas. Nos divertimos a lo grande conociéndote a ti y tu historia hermosamente escrita”, continúa.

Por último, se refirieron a la posibilidad de una eventual entrevista: “Nos encantaría poder conocerte y ponerle una cara al nombre del CV. ¿Sería tan paciente de esperar una llamada telefónica (lo sabemos, una forma antigua de comunicarse con la gente) de uno de nuestros honorables representantes para poder coordinar el encuentro de nuestras vidas?”.

“Estoy gritando (del asombro), ¿qué significa esto?”, dijo Skylar, cuyo video se viralizó con más de un millón de reproducciones y generó debate entre los usuarios.

Luego de que el clip se volviera tendencia, la joven explicó que su CV “ni siquiera era bueno”. “Creo que me mandaron ese correo para asustarme porque no quieren que trabaje allí”, señaló. Por otra parte, contó que tras el mensaje no la volvieron a llamar.

Los internautas se mostraron sorprendidos por la situación y dijeron que lo más probable era que sus sospechas eran ciertas. “Parece que se están burlando de ti”, comentó una persona. “Yo pensaría lo mismo”, dijo otro.

¿Cómo elaborar un CV de alto impacto?

El currículum vitae (CV) es uno de los documentos más relevantes en la búsqueda de trabajo. Es la declaración de lo que una persona refleja de sí misma, debe contener una estructura ideal e información precisa para que tu perfil sobresalga del resto y puedas ser considerado o considerada en la siguiente etapa del proceso de selección, señala el sitio Gob.pe.

Aunque no existe un modelo único, María Amparo Joseph, directora de la Oficina de Bienestar del Beneficiario del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, brindó diez consejos para crear un CV que despierte el interés de los reclutadores:

1. Prepárate. Antes de comenzar a redactar, haz una lista de tus habilidades y logros alcanzados. Incluye datos de tu experiencia en el colegio, en la universidad o el instituto.

2. Construye tu CV en función del puesto al que aspiras. Adapta tu información de manera que reflejes lo que la empresa está buscando. Investiga sobre la compañía y visita su web para que conozcas los objetivos o los valores que promueve. Intenta plasmar la filosofía de la empresa y del puesto en el documento.

3. Usa un formato estándar. Una opción es buscar ejemplos de plantillas en páginas web de bolsas de trabajo de universidades e institutos.

4. Sigue un orden. Empieza por tus estudios, luego tu experiencia laboral y, finalmente, información personal, en la que puedes colocar tus gustos e intereses.

5. Sé claro, conciso y concreto. Tu CV no debe ser tan largo como tus años de experiencia. Añade información relevante y puntual para el puesto, evita frases redundantes o confusas. La extensión debe ser entre una o máximo dos hojas. Si tiene más de tres experiencias laborales, céntrate en las tres últimas.

6. Destaca tus cualidades sin mentir. Sé honesto u honesta, ya que una información falsa puede traerte problemas en el proceso. Resalta tus habilidades y puntos fuertes. También puedes colocar tus competencias técnicas y las socioemocionales, como la capacidad de trabajo colaborativo, la escucha efectiva, el liderazgo, la flexibilidad, la proactividad y la capacidad de aprendizaje autónomo.

7. Incluye la información académica de forma breve. Consigna el nombre del centro de estudios, el título y el año de graduación. Si eres un recién graduado o graduada, puedes incorporar trabajos de fin de grado o tesinas que contengan aspectos significativos para la posición a la que aspiras, así como cursos, seminarios, un segundo idioma o si tienes algún mérito académico destacado.

8. Coloca tus logros. Menciona actividades extracurriculares, como intercambios académicos o voluntariados. Agrega honores y premios que conseguiste en tu etapa escolar y universitaria o técnica, o si obtuviste una beca.

9. Añade un proyecto personal. Las empresas valoran a los emprendedores. Puedes colocar algún proyecto, como blog, fotografías o un trabajo de la universidad.

10. Cuida tu ortografía. Pide a alguien de tu entorno que lea tu CV. Los ligeros errores ortográficos o el uso de apodos o jergas pueden ocasionar que un potencial empleador te descarte como un candidato serio.