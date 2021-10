El maquillador Gabe Adams-Wheatley es una de las inspiraciones de muchos usuarios en la popular red Tiktok por dedicarse a enseñar a maquillar, pese a que no tiene brazos ni piernas. El joven tiene millones de seguidores en la plataforma por sus tutoriales de belleza.

Si bien no tiene extremidades, el influencer de maquillaje se las ingenia para utilizar el lápiz de labios, el delineador, el rubor y otros elementos para deleitar a sus seguidores con un extraordinario look físico.

Gabe nació con el síndrome de Hanhart, sin embargo, esto no lo detuvo para compartir una de sus pasiones: el maquillaje profesional. El joven de Brasil comparte diariamente videos de él mismo maquillándose y es todo un boom.

El maquillador sin brazos ni piernas que es un éxito en TikTok por grabar tutoriales de belleza. Video: Tiktok

En sus videos compartidos se pueden observar cómo el profesional de la belleza coloca sus instrumentos encima de una mesa y con sus hombros y su barbilla logra aplicarse las texturas en su rostro.

HA PERFECCIONADO SUS TÉCNICAS

Gabe Adams-Wheatley revela que no siempre ha maquillado a la perfección. Explicó que todo ha sido un proceso y que con el transcurso del tiempo ha logrado obtener más confianza en lo que hace.

“[Más tarde] usaba un banco de ducha para ayudarme a aplicar mi maquillaje, pero me tomó un tiempo equilibrar las brochas y la iluminación era un poco oscura, así que salía y veía mi cara con otra luz y pensaba, ¿qué es esto? Adam [mi esposo] me compró un tocador y me cortó las patas, me compró un anillo de luz y ahora lo uso todos los días “, reveló al artículo de Newsweek sobre cómo logró la perfección en su técnica.

“Puede ponerse pestañas mejor que yo”; “Yo con las dos manos y todavía no puedo ponerme la sombra de ojos correctamente”, dicen algunos usuarios.