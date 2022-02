En las redes sociales, el caso de una joven, que se cree que vive en Estados Unidos, ha generado un gran impacto. Hablamos de Lola María de la Caridad. Ella aseguró que tiene dolores de cabeza porque su cabello es muy pesado.

Según contó la mujer en un video que publicó en su cuenta personal de TikTok (@devlola), exactamente el 16 de diciembre de 2021, la gente le dice constantemente que “nunca había visto tanto pelo”. Realmente es tema de conversación.

CORTARSE EL CABELLO ES UN ALIVIO PARA ELLA

Como su cabello es muy grueso y pesado, la tiktoker tiene dolores de cabeza. Es por eso que cuando se lo corta, se siente aliviada. Precisamente, en la grabación difundida se le puede apreciar haciendo uso de una tijera y un peine para aligerar la carga.

Ella aseguró en aquel entonces que dos semanas atrás había visitado una peluquería para que le cortaran el cabello, “pero no fue suficiente”. Lola María de la Caridad, al percatarse de ello, decidió eliminar el exceso por su cuenta en su casa.

