En redes sociales un joven de Reino Unido se hizo viral al ganar un ‘millonario’ sueldo por ver todos los episodios de “Los Simpson”, icónica serie animada de la planta chica. A pesar de que considera “agotador” su trabajo, el hombre se mostró contento porque tiene un envidiable empleo.

Alexander Townley se convirtió en la envida de muchos, pues recibe cerca de 7 mil dólares por analizar cada capítulo de los “Los Simpson”, con donas de cortesía incluidas. “Soy un fanático acérrimo de Los Simpson y mirarlos por dinero es algo con lo que siempre soñé”, sostuvo el hombre de 26 años.

El origen de todo

El oriundo Nottingham se enteró del curioso trabajo, luego de que su hermano lo etiquetó en una publicación en línea que buscaba personas para mirar la famosa comedia y observar sus predicciones para el futuro, algo por lo que la producción es reconocida.

“Alrededor de 10 personas compartieron la publicación conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi obsesión enfermiza con el programa”, recordó Townley.

En ese sentido, el ‘analista de televisión’ comentó que el programa le parecía “absolutamente fascinante” y relevante, porque “¡es un reflejo de la sociedad y se basa en estereotipos”. “Por ejemplo, un padre estadounidense gordo con una esposa trofeo e hijos, un oficial de policía con nariz de cerdo y un director de escuela con una postura irritantemente buena”, explicó Alexander, según recoge New York Post.

Como parte de su jornada laboral, el británico precisó “me piden que analice críticamente cada episodio y puedo llenarme la cara con donas veganas gratis que me envían todas las semanas. ¿A quién no le encantaría eso?”.

No es un trabajo sencillo

Aunque cobrar por ver tu serie favorita puede parecer un trabajo de ensueño, Alexander Townley afirmó que no todo es diversión. “No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá. Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, detalló.

Asimismo, Alexander confesó que “incluso ha habido semanas en las que he visto hasta 30 episodios en un día, varios días seguidos, y eso realmente es mentalmente agotador”. Actualmente, el fanático de “Los Simpson” está en la temporada 18 de 33 con 717 episodios restantes. El objetivo de Townley es encontrar cualquier cosa relacionada con el futuro en la caricatura de Matt Groening.

¿Cuál es el significado de Los Simpson?

El origen principal viene de la realidad, pues el creador de la serie animada, Matt Groening, llamó a los personajes como sus padres y hermanos. No obstante, Bart es el único que fue generado desde cero como un anagrama de la palabra “Brat” que significa “mocoso” como iniciativa de que es alguien tremendo. Mientras que el apellido “Simpson” se traduce como “hijo de simplón” por la característica humorística de la serie, asegura alfabetajuega.com.

