Un video se viene viralizando en redes sociales por la reacción de un padre ante el comportamiento de su hijo, quien fue intervenido por presuntamente estar ingiriendo bebidas alcohólicas en pleno toque de queda. El material fue compartido originalmente en TikTok.

Aunque se desconoce los nombres de los involucrados, por la vestimenta del sereno que realizó la intervención se podría deducir que esto sucedió en el distrito de Miraflores, en Lima.

En el video, se observa que el joven actúa amenazante y se resiste a ser intervenido por la PNP y aduce que fue golpeado por el sereno, a quien exige que se identifique. “Dame tu placa, dame tu nombre, como cualquier oficial decente. ¿Dónde está mi mamá? No tienes el pu** derecho de venirme a taclearme (…) Me has faltado el respeto a todas las formas”, señala.

Asimismo, continúa gritando y asegurando que él y personal de Serenazgo no son “iguales”. “Me has roto mi botella, no hice nada y me ha roto la botella. Te voy a llevar a la comisaria y te voy hacer basura. ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compare? Te voy hacer que te boten de tu trabajo”, grita.

Padre llega y golpea a su hijo por comportamiento

En otro video se observa la llegada del padre del joven, pero lejos de intentar blindar a su hijo, este lo cachetea y le exige que se comporte. “Cállate la boca mier**”, dice el hombre.

El sereno le explica al progenitor que el joven actuó prepotente desde el principio al negarse a ser intervenido y tratar de ingresar a su edificio. “No le hice nada (…) Empezó a insultar: “muerto de hambre te voy a botar, tú no sabes quién es mi familia, somos abogados, etc” (…) en eso yo lo agarro para que no ingrese a su domicilio”, indica el personal de Serenazgo.

- Ustedes no saben con quién se han metido, mi papá es abogado

- El papá 👇 👏👏👏 pic.twitter.com/0T7SMDzwtr — 𝙎𝙖𝙡𝙨𝙖 𝙙𝙚 𝙃𝙪𝙖𝙘𝙖𝙩𝙖𝙮 🇵🇪 (@Mrhuacatay) January 9, 2022

Mientras escuchaba al sereno, el infractor le dijo a la Policía que le quite las esposas, ante ello su padre vuelve a reaccionar. “Tú no puedes obligar a una autoridad a hacer algo. Cállate la boca, escúchame una cosa hijito, tú ya no eres un menor de edad. ¡Cállate la boca! No seas imbécil (…) Se trata que estas en un toque de queda, estas libando licor. (Yo no hice nada) ¿Quieres quedarte en la comisaría horas? (No) Entonces cállate la boca ”, dice el progenitor.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles de cómo concluyó la intervención. No obstante, la actitud del padre es aplaudida en redes sociales.