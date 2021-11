Si algunas vez te has sentido víctima de discriminación o crees que no te toman en serio por ser una persona bonita, no estás solo. La usuaria de TikTok @arianasavannah asegura que existe un lado oscuro sobre el privilegio de ser atractivo.

Según describió en un video de TikTok, la universidad fue el peor periodo debido a que las chicas podían decirle “te quiero tanto, eres tan hermosa”, pero a sus espaldas hablaban mal de ella.

“Estoy completamente segura que no es por mi personalidad”, sostuvo, respecto a la dificultad de hacer amigas.

Ariana contó que fue su madre quien le explicó que a la gente no le gusta “no ser la persona más bonita en la habitación”. Su familia le dijo que su belleza puede ser intimidante y puede hacer que la gente se sienta incómoda.

En su video de TikTok, Ariana aseguró: “Si me conoces, sabes que no me comporto de esa manera, estaba tan confundido y pensé que probablemente esto no es cierto, no hay forma de que esta sea la razón por la que toda mi vida no pueda hacer amigas”.