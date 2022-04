Una joven de México utilizó sus redes sociales para presumir los anillos de compromiso que le dieron sus exparejas. Mediante un video de Tiktok, la usuaria ‘Silvana la Marciana’ enseñó los aros y contó la experiencia que tuvo cuando rechazó una propuesta de matrimonio.

En el clip, que no ha tardado en volverse viral con más de 3 millones de reproducciones, la tiktoker muestra el “cofre de soldados caídos” en donde guarda cuatro anillos, entregados por cuatro novios del pasado.

Al respecto, la joven señaló: “Hay muchas muchachas que no saben si regresar el anillo, yo digo que lo regalado ya no se devuelve, ya te lo dieron, ¿ya para qué? Hay mujeres que los venden, los empeñan, yo la verdad me los quedo como símbolos de un trofeo, de almas que yo tomé y que después de mi su vida se les fue”.

Acto seguido, la usuaria Silvana mostró uno de los aros identificando a quien se lo dio, de apellido Villanueva, como el dueño de la “historia más triste”.

Así, la tiktoker procedió a contar el relato de la persona mencionada: “Yo llevaba saliendo con este chavo como unos cinco meses y la relación no era así extremadamente seria, no. Nos veíamos de vez en cuando porque el chavo viajaba demasiado. Un día estando juntos me hizo un comentario, me dijo que cuando nos casáramos, él no quería que yo me dedicara a la música, que yo podía ser una mantenida, pero dedicarme a la música y a mis sueños como que no le daba buena espina y yo de, ‘ah, perro, no estás en mi futuro, ya estás fuera con ese comentario’”.

Enseguida, la usuaria de TikTok comenzó a recordar otros momentos que le hicieron darse cuenta de que ‘El Villa’, como le dice a su ex, no era el hombre con quien deseaba pasar el resto de su vida.

“Si un hombre me dice, ‘¿la música o yo?’, le digo, ‘¿cuál te canto mijo, en lo que te vas a la chingada?’ Yo ahí me quedé como fría y esa fue la primer red flag, pero también el vato era como codillo, de que íbamos al sushi y decía, ‘ta caro el sushi’ y yo, ‘¡iu!’. Aparte, era de esos que se creen narcos, que escuchaban un corrido de que ‘me dicen el centenario...’ y yo de, ‘tu cadena es de Amazon, pa qué te haces, ni tienes trabajo’”, añadió.

Tras ese episodio, la joven le dijo al joven que la relación no estaba funcionando, y este prometió no volver a hablar de matrimonio.

Sin embargo, luego de un tiempo, el ahora ex aprovechó la fiesta de quince años de su hermana para volver a pedirle matrimonio a la tiktoker con toda su familia reunida.

“Obviamente le dije que no, el vato se emperró, estaba de que, ‘ni que estuvieras tan buena, que la cingada’ y yo de ‘ah, para qué me quieres de esposa y que esto, que el otro’, porque el vato era de que, ‘deberías de ir a la casa de mi mamá a aprender a cocinar’ y yo de qué, ‘si no quise que mi mamá me enseñara, cómo tu mamá me va a enseñar a mí’. Fui odiada por toda su familia, el fue la cura de sus amigos, pero pues yo ya sabía que que él no era, yo ya sabía con quién me iba a casar y sí me casé con él y él sólo fue un experimento”.

La historia contada por la joven generó diversas reacciones. Si bien una gran cantidad de usuarios se expresaron a favor de la tiktoker, otros criticaron el hecho de que conservara los anillos. Asimismo, cuestionaron el sarcasmo con el que relató todo.

Silvana, lejos de mostrar algún tipo de arrepentimiento, prometió contar las historias de los demás “soldados caídos”.