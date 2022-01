Sarah es una madre de familia que ha dado un salto a la fama en las redes sociales. Resulta que la mujer, que al parecer vive en Estados Unidos, reveló en TikTok cómo ahorra dinero en la crianza de su bebé. ¡Todo lo contó en un video!

La progenitora compartió el mencionado clip en su cuenta personal (@finnshotmama) hace apenas unos días. En el inicio de la grabación, ella sostuvo que en su casa hay cosas de bebé de bajo costo que “simplemente tienen sentido”.

Luego indicó que el 99 % de la ropa de su hijo llamado Finnian James es de segunda mano, al igual que los juguetes que él tiene. Pero eso no es todo. También precisó que obtuvo pañales gratis de grupos de Facebook, así como muestras de fórmulas.

AHORRAR PARA LA UNIVERSIDAD DE SU HIJO ES MUY IMPORTANTE

“Los bebés no tienen que ser caros”, colocó Sarah como descripción de su video en TikTok. Muchos usuarios no tardaron en manifestar que estaban de acuerdo con ella. “Sus ahorros para la universidad son más importantes para mí que la moda para bebés, jaja”, sostuvo Sarah en un comentario.

El clip, debido a la revelación de la madre, dio la vuelta al mundo, por lo que ya tiene presencia en varias redes sociales. Si hasta ahora no has podido verlo, no te preocupes, ya que en esta nota podrás apreciarlo sin ningún inconveniente.