QUÉ VERGÜENZA. Un joven fue intervenido por los serenos de Miraflores al ser captado tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, pese a que era toque de queda por el estado de emergencia. Pese a la actitud faltosa con las autoridades, su padre llegó al lugar y le lanzó tremendo cachetadón para que se calle.

“Vas a ver cómo te voy a cag** no tienes idea de quién es mi familia, dame tu placa, dame tu placa, huev**”, decía el joven en notorio estado de ebriedad al sereno que lo intervino.

Sin embargo, el joven intentó escapar de la intervención, pero no contó con que la autoridad municipal lo iba a corretear hasta atraparlo. Pero al momento de agarrarlo, la botella de licor se cayó, lo que provocó que se lastimara la mano con algunos cortes.

“Me has roto mi botella, no hice nada y me ha roto la botella. Te voy a llevar a la comisaria y te voy hacer basura. ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compare? Te voy hacer que te boten de tu trabajo”, grita.

En todo momento, el joven actuó amenazante y se resiste a ser intervenido por la PNP y aduce que fue golpeado por el sereno, a quien exige que se identifique. “Dame tu placa, dame tu nombre, como cualquier oficial decente. ¿Dónde está mi mamá? No tienes el pu** derecho de venirme a taclearme (…) Me has faltado el respeto a todas las formas”, señala.

¡Quiso huir! Joven que fue cacheteado por su papá fue correteado por sereno de Miraflores

SU PADRE LO CACHETEÓ POR ALTANERO

Minutos antes que fuera llevado a la comisaría de Miraflores por faltoso contra la autoridad, su padre llegó al lugar, pero no para defenderlo sino para hacerlo callar y lanzarle fuertes cachetadas.

“Tú no puedes obligar a una autoridad a hacer algo. Cállate la boca, escúchame una cosa hijito, tú ya no eres un menor de edad.

¡Cállate la boca! No seas imbécil (…) Se trata que estas en un toque de queda, estas libando licor. (Yo no hice nada) ¿Quieres quedarte en la comisaría horas? (No) Entonces cállate la boca“, dice el progenitor.

Faltoso es reprendido por su padre https://www.americatv.com.pe/