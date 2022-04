En los Estados Unidos, una joven se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok por mostrar todos los cuidados y precauciones que toma para estar lo más segura posible cuando personal de mantenimiento ingresa a su hogar para realizar diversas funciones, video que generó un intenso debate entre los internautas.

Nuestra protagonista se llama Nichole Pagano, quien en un metraje nos muestra lo que hace para minimizar al máximo el peligro o las formas cómo defenderse cuando extraños (en el contexto de las imágenes, personal de mantenimiento) ingresan a su domicilio.

Una de las primeras cosas es ponerse ropas que no sean “reveladores”, ocultar objetos de valor, también dispositivos electrónicos. Asimismo, coloca un par de botas de hombres, las cuales deben estar a la vista de los sujetos, para que crean que alguien de sexo masculino habita en la vivienda.

Del mismo modo, también mantiene una ventana abierta para tener un lugar por donde escapar en caso algo malo suceda. Incluye un protector en spray, además de contar con un perro cuyo ladrido, asegura “suena como un asesino”.

En el texto superpuesto en la cinta, nos revela que durante la visita de los sujetos está casi todo el tiempo al teléfono, ya sea mandando su ubicación a su novio como a su familia.

El video de Tiktok se encuentra cerca de acumular las 730 mil reproducciones, con miles de comentarios de personas que afirman sentirse identificadas con su caso: “Una pena que tengamos que prepararnos así”, “no aparece: ansiedad constante ¿Qué hago cuando están aquí para no parecer grosera o perezosa?”, “una vez, un hombre comenzó a amenazarme porque le tenía miedo al perro de mi familia”, “por lo general, finjo que tengo una reunión en Zoom. Buena distracción y me hace sentir segura”, “por lo general, hago que la señora de la recepción venga con el hombre de mantenimiento, pero no todos tienen esa opción”.