¿Deseas saber qué video viral está en boca de miles de usuarios de TikTok y otras redes sociales? Pues el que motivó esta nota. Y es que tiene como protagonista a Gracie Lorincz, una joven de Estados Unidos que quería laborar en Ava Lane Boutique, que se ubica en Auburn Hills, por lo que postuló a un puesto de trabajo sin imaginar que recibiría un correo electrónico donde se juzga su apariencia y no sus aptitudes.

A través de su cuenta personal de TikTok (@ggggmoneyyyy), la chica de 21 años dio a conocer que el mensaje decía lo siguiente: “Esta chica acaba de salir de la universidad (Hope College) y no es tan linda. Solicitó el puesto de modelo de ventas. ¿Estás segura de que quieres que la entreviste?”.

Dicho correo lo escribió Chuck DeGrendel, dueño de Ava Lane Boutique. Él quería enviárselo a su esposa Laura, pero accidentalmente se lo mandó a Gracie, quien nunca imaginó que leería algo similar, pues se estaba juzgando su apariencia y no sus aptitudes.

“No tan lindo, no tan lindo. Está bien”, manifestó la joven en su video viral donde compartió el correo electrónico. El clip, debido a lo que muestra, no tardó en generar impacto en TikTok y otras redes sociales, por lo que muchos usuarios decidieron criticar a Ava Lane Boutique.

A raíz de esa situación, Chuck Degrendel decidió hacer una transmisión en vivo en Facebook. “Pido disculpas por algo que hice ayer”, manifestó el hombre. “Y no sentí que ella fuera tan linda. Así que no sabía si quería continuar con una entrevista. No sé por qué dije eso, pero lo hice, y lamento mucho haber dicho eso”, agregó, según dio a conocer FOX 2 Detroit a través de un video publicado en YouTube, exactamente el 8 de julio del presente año.

Heather Lorincz, madre de Gracie, habló con FOX 2 Detroit, donde indicó que recibir dicho correo fue vergonzoso para su hija. “La hizo sentir terrible”, añadió. “No quiero que el negocio de esta mujer se vea afectado. No, pero siento que mi hija se merece una disculpa real, no un Facebook Live”, sostuvo.

