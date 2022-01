Terri-Ann Michelle es una mujer que ha generado impacto en las redes sociales luego de publicar un video en TikTok donde revela que no duerme en la misma cama que su esposo. Ahí también aseguró que ello mejoró la relación íntima de ambos.

De acuerdo a Daily Mail, la protagonista del clip es de Canadá y tiene 31 años. Ella, en la grabación difundida en la cuenta @terriannmichelle, aparece bailando en una habitación de su casa, mientras le informa a sus seguidores lo que hace.

“Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto, pero no me importa”, comenzó diciendo la mujer. “Mi esposo y yo no dormimos en la misma cama (durante la semana) y eso ha mejorado nuestra relación íntima”, agregó.

¿POR QUÉ DECIDIERON DORMIR EN CAMAS SEPARADAS?

Ella explicó que tomaron tal decisión porque les estaba causando un gran problema tener horarios y hábitos de sueño muy distintos. “Dormir en camas diferentes no arruina los matrimonios y es más común de lo que piensas”, sostuvo después en el mencionado video.

Además de indicar todo ello, en la descripción del clip colocó lo siguiente: “La intimidad no comienza en el dormitorio”. Su publicación llamó fuertemente la atención de los usuarios, quienes no dudaron en difundir la grabación en otras redes sociales.