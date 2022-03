Un joven de Estados Unidos decidió ponerse a trabajar sentado a modo de protesta. Tras ser captado por una cámara de seguridad, su jefe lo despidió. La historia, dada a conocer mediante la red social TikTok, generó debate entre los usuarios.

En las imágenes publicadas por el usuario @lolcarloz, se puede ver que el chico embaló varias cajas sin moverse de su silla. Según explicó, lo hizo porque no le pagaban más dinero por las labores que realizaba.

“Mi jefe me atrapó haciendo esto y me despidió. (Me senté) porque me di cuenta de que trabajar duro por 10.65 dólares la hora en un depósito no vale la pena”, escribió el joven en la descripción del video de TikTok.

@lolcarloz aclaró que la grabación es del 2021, y que en la actualidad “estaría recibiendo al menos cinco dólares más por el mismo trabajo”.

Luego de que el clip se volviera viral, se generó un debate entre los usuarios. Mientras que algunos apoyaron su idea, otros cuestionaron su decisión.

“Salario mínimo=esfuerzo mínimo”, opinó un internauta. “Te juro que les gusta vernos sufrir mientras trabajamos porque... ¿qué tiene de malo sentarse en la silla si aún así se consigue completar las tareas?”, preguntó una mujer. “Estás embalando las cosas para que se envíen a una hora determinada y, al realizarlo sentado, vas lo más despacio posible”, cuestionó un hombre.

“A veces, trabajar duro y hacer bien tu labor (incluso cuando sea una mierd*) es prepararte para el siguiente mejor trabajo”, escribió otro.

Consejos para destacar en el trabajo y subir de nivel

La motivación y la realización personal son 2 objetivos imprescindibles para que cualquier trabajador se sienta a gusto con el trabajo que desarrolla. No siempre son fáciles de lograr y cuando se consiguen la satisfacción incrementa el espíritu crítico y las ganas de continuar alcanzando metas. En este caso, cumplir muy bien con tu función no es suficiente, se necesitan dosis de trabajo en equipo, profesionalidad y actitud, señala el medio Previsorageneral.com.

Si quieres seguir creciendo en tu trabajo y destacar, apunta estos consejos para poder conseguirlo: