Una joven de Carolina del Norte, Estados Unidos, estuvo al borde de la muerte por utilizar unos ‘shorts de tiro alto’. Samantha, de 25 años, utilizó su cuenta de TikTok para dar detalles del grave problema de salud que sufrió en el año 2018 y que la llevó a estar internada en la UCI.

La chica se encontraba en una cita y, durante todo el día, utilizó unos shorts que le causaron incomodidad debido al roce con su ropa interior. “Decidí ignorarlo y disfrutar del día. Pero, al día siguiente, sentí mucho dolor y empecé a encontrarme mal”, djo en conversación con el medio BuzzFeed.

“Esa noche me di cuenta de que tenía un gran bulto en el lugar donde estaba la rozadura y, conforme pasaba el tiempo, era más doloroso, como un pinchazo palpitante en un punto”, agregó.

El bulto era producto de una infección, según le indicó el médico al que visitó. Le recetaron antibióticos por una posible infección en la piel, pero al día siguiente sufrió shock séptico y fue llevada a una sala de emergencia. “Estaba temblando, me faltaba el aire, no podía caminar y tenía mucho dolor en el cuerpo. Me ingresaron en la UCI y fue entonces cuando me di cuenta de que era algo más grave de lo que había previsto”, señaló.

Samantha pasó 4 días en observación y los médicos barajaron la posibilidad de cortarle la piel que estaba infectada. Afortunadamente, la joven evitó la cirugía pues se recuperó con el pasar de las horas y luego paso otros 3 días ingresada para recuperarse del todo.

Al mes siguiente, las rozaduras volvieron a aparecer, pero desaparecieron con los antibióticos que le recetaron.

La estadounidense dijo haber compartido su historia porque pensó que sería divertido para sus seguidores de TikTok; sin embargo, no esperaba que su clip se volviera viral, al punto de ser visto millones de veces. Es por ello que, tras sentirse abrumada por toda la atención que recibió, decidió poner el video como privado, aunque su caso fue rebotado por distintos medios de comunicación.

La cirujana colorrectal Carmen Fong le dijo a BuzzFeed que esta infección le habría ocurrido a Samantha porque “tendría un corte o una fisura anal”, y su ropa corta y ajustada debió “mantener a las bacterias atrapadas en un ambiente húmedo y oscuro”, cómodo para ellas.

“Cualquiera puede tener un absceso anorrectal. Si no se trata a tiempo, puede convertirse en una infección muy grave y hacer que la persona enferme mucho”, agregó.

