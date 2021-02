Tiktromespi Tik Tokmanta runakunata reqsichiykichis, paykunan allin, sumaq, allin kaq, kusichiq hoqkunapan ima ruwayninkunawan anchata qhawarichikushanku. Qallarirayku Sibenitowan , chaymanta Raisawan hinallataq Lucíawan , khunanñataq ñawpaq willakuy Tromemanta runa simipi.

“Qheswa simi yachayqa ñawpa kawsayman kutiymi, chay kawsaykuna yupaychaymi”, nispan René Ronald Tunqui Quispeqa riman. Kay waynaqa, wakinkunamanta aswantaraqmi Plataforma TikTok nisqapi inkakunaq rimasqan simita allintapuni ch’eqechishan.

René Tunquiqa Curi ayllupim paqarisqa. Kay ayllutaqmi Urcos, Quispicanchi, Qosqo suyupi tarikun. Chay Curi ayllunmantapachan internet nisqapi yaqa 400 icha 500 runawan sapa p’unchaw huñunakun. Video:

TikTok nisqapi @waynatunkiquechua sutiyuq cuenta nisqanqa, ñan 71 waranqa qatipaqkuna ayparqunña; ichaqa, astawanraqmi yapakushan. Kamaqninpaqqa, qheswa simis kay watakunapiqa hukmanta chaninchakamushan.

" Arí, Qheswa simiqa hukmantam chaninchakamuchkan. Ichapas ama kunan pachallapichu chaninchakunman. Hina kaqtinqa, yapanamantan chinkanayallanqataq. Ichapas runa yuyayninman allinta churakunman, llamk’ayta qallarinman, kawsayninkunata waqmanta t’ikarichinanpaq”, nispam kay waynaqa rimarin. Payqa Universidad Cayetano Heredia hatun yachay wasipim Administrador en Salud nisqa kananpaq yachamushan.

Tukuy suyukunamantam, Perú suyunchismanta Japon suyukama, yachariqninkunaqa kay waynawan tinkunku. René Tunquiqa manan ancha unaytachu yachachin, ichaqa aswan allinta yachachinanpaqsi pisi pisillamanta yachachiyninta mat’iparishan, chaypaqsi Qosqo suyupi ayllukunata purimun.

“Qheswa simita astawan yachanaypaqqa ayllun aylluntam purimuni, hinapim mosoq simikunata yachamuni. Ñawpaqtaqa imaynas Qheswa simi chayllataraq yachachini. Chaymantaqa llapan yachariqkunapura rimanakunku. Qhepatataq, kutipaykupas mat’ipaykupas”, nispan payqa mast’arin.

Qayna wata diciembre killapis TikTok nisqapi René Tunquipa videonta askha runa qhawayta qarillasqa. Puno suyumanta congresista Matilde Fernández Qheswa simipi juramento rurasqanta kastilla simiman t’ikrasqanraykus, chhayna qhawaytaqa qallarisqaku.

Chay killamantapachas, celularninta waqyapayayta qallarisqaku. Ichaqa, iskay kimsa killa ñawpataraqsi Facebook nisqapi qheswa simi riqsichiytaqa qallarisqa, ichaqa China suyumanta kaq Tik Tok nisqawansi aswantaqa reqsichikusqa.





“Ñuqaqa, Qheswa simi rimaq runa kayninpim, kay simiyta tukuy llaqtakunaman ch’eqechinay, manam huk runakunaq ruwanantaraqchu suyakunay”, nispam chanintapuni kay waynaqa riman.

René Tunqui TikTok nisqapi cuenta kamananpaqa wañupuq Wayna Mantillamansi siminta qosqa. Kay Apurimaq llaqtamanta waynas wamaq kutillaraq redes sociales nisqapi qheswa simi reqsichiyta qallarisqa.

“Wayna Mantillataqa reqsirqanin. Qheswa simi ch’eqerichiqmi payqa karqan. Huk punchawmi mikhusqaykupi, “qheswa siminchista yachachiwaq, fanpage nisqata kamakuspayki qheswa simichista mast’ariwaq”, nispa niwarqan. “Manachushina atiymanchu”, nispa kutichiqtiytaq, payqa phiñakapurqan. Chaymi, “hinaqa ruwasqaykitayá ñuqapas qatipasqayki”, nispa simiyta qurqani. Chaytam kunan hunt’ashani”, nispan payqa yuyarin.

Chay simin qosqanta hunt’ananpaqqa, René Tunqui Quispeqa astawanmi kay qheswa simita yachamushan. Chaypaqmi, Centro de Idiomas de la Universidad Católica nisqata rispa astawan yachamusqa. Kunantaqmi Academia Mayor de la Lengua Quechua suntur wasipi yachayninta astawan mat’iparishan.

“Rimasqay simita, kawsayniyta wakin runaman riqsichisqayqa ñuqapaqqa ancha kusikuymi”, nispan Rene Tunquiqa riman.

¿Qheswa simi yachachiyniyki karu suyukunamanraq chayananta watukurqankichu?

Manam waturqanichu. Chay TikTok nisqataqa manam ancha reqsirqanipaschu. Hinaspam, TikTok nisqapi imakunapas churasqayta askha runa qhawaptinmi utirayasparaq qhawaq karqani. Kunanqa, lliw runakunan haykushanku: Chile, Ecuador, Bolivia, España, Estados Unidos, Japón, México, karu suyukunamantapacha.

¿Imaraykutaq chay tukuy runari haykunman?

Kunan pachapiqa waynakunam qheswa simitaqa aswanta amachashayku. Huk runakunamantaqa manam aswan pisi runachu kayku. Chaytam Qheswa simi rimaq waynakuna reqsichishayku. Llapanchispas kaqkaman kanchis. Ñawpaqmanpunim purina. Kaymi ñuqaq rimaniyqa: “Ch’ulla sonqolla, ch’ulla kallpalla”.

¿Imaynataq qheswa simiri?

Qheswa simiqa, ancha misk’i simim. Huk simillawanmi runata waqachiwaq, asichiwaq. Huk simillawanmi runata phiñachiwaq, huk simillawanmi pitapas tukuy sunquywan khuyakusqayta, munakusqayta niyman.

Mama qocha patamanta 3 600 thatkipa aswan hanaqninmantapacham René Ronald Tunqui Quispeqa khaynata nin: “wañunay pachakamapas Inkakunaq rimasqan simitaqa ch’eqerichillasaqpuni”, Tik Tok nisqapipas, huk musuq plataforma nisqakuna rikhurimuqkunapipas. Qheswa simi yachayqa “kutiymi”, utaq maymantachus hamurqanchista qhipaman qhawaymi”, nispa.

Traducción: Jainor Saavedra.

EN CASTELLANO:





El joven que quiere conquistar TikTok con el quechua: la historia de René Tunqui

Waynatunkiquechua, desde Cusco, Perú, para Tiktok y el mundo. Y en quechua, por supuesto.

Con su cuenta @waynatunkiquechua, este joven tiene alumnos hasta de Japón. Publica desde Culli, Cusco

Y en quechua, por supuesto.

Con su cuenta @waynatunkiquechua, este joven tiene alumnos hasta de Japón. Publica desde Culli, Cusco

“Aprender el quechua es regresar y honrar nuestras raíces”, dice René Ronald Tunqui Quispe, uno de los mayores difusores peruanos del idioma de los incas en la plataforma TikTok.

Desde su natal Culli, Distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, René Tunqui realiza transmisiones en vivo que reúnen a 400 o 500 personas a diario.

@waynatunkiquechua, su cuenta en TikTok, ya sobrepasó los 71 mil seguidores y sigue en aumento. Para su creador, esto confirma la revalorización del quechua en los últimos años.

“Sí, se está revalorizando el quechua. Espero que no sea una moda, porque la moda es pasajera. Espero que la gente se esté concientizando, esté tomando cartas en el asunto y esté tratando de recuperar lo suyo”, asegura el también estudiante de Administración en Salud de la universidad Cayetano Heredia.

Sus alumnos se conectan de diversas partes del mundo, desde Perú hasta Japón. Las clases son cortas, y en ellas René Tunqui emplea un método que fue perfeccionando con los meses y con los constantes recorridos que realiza a las comunidades campesinas de su región. Mira el video:

“Para poder nutrirme del quechua, siempre estoy visitando las comunidades andinas, para aprender nuevas palabras. Mi metodología es primero la teoría. Luego la interacción o participación. Y tercero, el resumen o repaso”, explica.

El furor de sus videos en TikTok comenzó en diciembre del año pasado, cuando tradujo al castellano la juramentación de la congresista por Puno, Matilde Fernández.

Desde entonces, las notificaciones no pararon de alertar su celular. Aunque su iniciativa de difundir ya había empezado unos meses antes por Facebook, fue con la red social china que se popularizó.

“Yo, como quechua hablante, tengo la responsabilidad de difundir mi idioma y no esperar que otras personas lo hagan”, asegura el tiktokero.

Su gran inspiración y motivación para incursionar en TikTok fue la promesa que le hizo al fallecido Wayna Mantilla, un apurimeño pionero en difundir el quechua por redes sociales.

“Conocí a Wayna Mantilla. Él era difusor de la lengua quechua. Cuando almorzábamos me pedía que enseñe, que me cree una fanpage y divulgue nuestro idioma materno. Yo le dije que no me sentía preparado y él se molestó. Le prometí que seguiría sus pasos y así fue”, recuerda.

Para cumplir su promesa, Tunqui Quispe se preparó. Estudió en el Centro de idiomas de la universidad Católica y actualmente está en los últimos ciclos de la Academia mayor de la lengua quechua de Cusco.

“Para mí es un honor y un placer compartir mi lengua materna, mi cultura”, apunta.

¿Imaginaste que tus clases de quechua iban a tener tanto alcance?

La verdad, no me lo esperaba. No conocía bien TikTok. Me sorprendí porque vi que muchas personas se conectaban y se conectan a mis transmisiones. Se conectan de todas partes del mundo: Chile, Ecuador, Bolivia, España, Estados Unidos, Japón y México.

¿Por qué crees que existe este fenómeno?

Ahorita los jóvenes estamos dando cara por el quechua. Los jóvenes estamos haciendo historia. Los jóvenes quechuahablantes estamos demostrando que no somos menos que otras personas. Somos igual que todos. Hay que seguir adelante. Mi lema es ‘Chu’lla sonqolla, ch’ulla kallpalla’ (Un solo corazón y una sola fuerza)

¿Qué características tiene el quechua?

El quechua es un idioma que es muy dulce, con una palabra puedes hacer llorar, hacer sonreír. Con una palabra te puedo hacer enojar, puedo decir lo mucho que amo y quiero a una persona.

A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, René Ronald Tunqui Quispe asegura que continuará “hasta el resto de mi vida” con su labor de difusión del idioma de los incas, así sea por TikTok o las nuevas plataformas digitales que vayan apareciendo, porque aprender el idioma quechua es ‘regresar’ o, en otras palabras, voltear a ver de dónde venimos.