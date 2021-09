La mayor satisfacción de una madre es ver los logros de sus hijos y una mujer de la localidad de Allen, en Río Negro (Argentina), tuvo una emotiva reacción después que su hijo la sorprendió mostrándole el auto que acababa de comprar. Su asombrosa reacción quedó registrada en un video viral que desató gran cantidad de reacciones tanto en TikTok como en más de una red social.

En las imágenes compartidas en TikTok por el usuario @jonathanbaquer, se observa el momento en el que estaciona fuera de la casa de su progenitora y empieza a tocar el claxon para llamar su atención. Intrigada, la mujer sale a la puerta y se acerca lentamente, esbozando una gran sonrisa al reconocer a la persona que iba a bordo.

Visiblemente emocionada, la mujer le pregunta a su hijo si el auto era suyo y cuando le responde que sí, empieza a gritar de alegría. En medio de abrazos y lágrimas, ambos festejan que el joven haya podido comprarse su primer automóvil. “Qué emoción. ¡Te felicito, hijo!”, no dejaba de repetir su madre tratando de controlar el llanto.

“Me compré un auto y vine a ver a mi mamá para darle la sorpresa. Ella es mi mamá, lo mejor que me dio la vida. Que me vea crecer, salir adelante, es lo mejor que le puedo regalar porque como madre siempre me dio lo mejor”, se lee en el texto superpuesto en el video viral de TikTok, que finaliza con la frase: “Siempre fuiste tan única, mamá”.

