Haley Sellers, una joven que se cree que vive en Estados Unidos, se convirtió en protagonista de una de las historias más llamativas que se pueden encontrar en las redes sociales. Ella se hizo un trasplante de cabello en las cejas y ahora estas crecen tanto que tiene que recortarlas.

A través de su cuenta de TikTok (@haleypaigesabine), la chica compartió unos videos para informar a sus seguidores lo que la llevó a hacerse tal cirugía y lo que hace actualmente como consecuencia de la misma. De acuerdo a su narración, ella nació con cejas muy rubias y nunca les puso nada.

“Al final de mi primer año (de la escuela secundaria) le dije a mi madre que quería arreglarme las cejas porque estaban un poco salvajes, un poco locas. Ella me dijo que simplemente me las depilara, así que eso fue lo que hice”, aseveró. “Me las depilé, intenté buscar imágenes para tratar de hacerlo, no sabía lo que estaba haciendo”, agregó.

Ella indicó que depilarse las cejas cada vez que veía un cabello largo se convirtió en un “mal hábito”. Después, optó por dibujárselas, recalcando que ello “duró desde el tercer año de la escuela secundaria hasta 2018″.

¿QUIÉN LE HABLÓ SOBRE EL TRASPLANTE DE CABELLO EN LAS CEJAS?

Más adelante, Haley Sellers reveló que antes de su cirugía se hizo un microblading, pero “lo malo” era que le duraba una semana, por lo que comenzó a dibujarse las cejas nuevamente. Todo cambió cuando un día su padre llegó a casa y le dijo que tenía una sorpresa para ella.

“Entonces lo abrí y era una imagen de una ceja y decía ‘Bebé recuperó las cejas’”, recordó. Ella estaba confundida. “Me dijo: ‘Te van a salir cejas’”, contó después y recalcó que, a pesar de ello, seguía sin entender nada en ese momento hasta que su progenitor le manifestó lo siguiente: “Es como si te fueras a hacer un trasplante de cabello en las cejas”.

“Estaba tan asustada. La mañana de mi cirugía estaba aterrorizada”, sostuvo. “Me sacaron el pedazo de cuero cabelludo y me cosieron de nuevo y sacaron los folículos pilosos de mi cuero cabelludo y me los implantaron en la cara”, añadió más adelante.

En el video viral donde cuenta toda su historia, ella mostró imágenes de su rostro después de la cirugía, recalcando que estaba muy hinchada. “Lo bueno es que no sentí nada, un 125 % entumecida durante todo el proceso. Eso fue en 2018, pero ahora son largas y están creciendo bastante”, aseveró.

En otro clip, Haley Sellers reveló cómo lucen sus cejas actualmente y procedió a mostrar la manera en que las recorta y las estiliza. Muchos usuarios de TikTok y de otras redes sociales no pudieron ocultar su asombro al conocer el caso de la joven. Ellos jamás imaginaron que una persona pudiera hacerse tal cirugía.