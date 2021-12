Un mesero de un restaurante de Nueva York, Estados Unidos, se quejó en Tiktok por un cliente quien le dejó menos de 7 dólares como propina, a pesar que él aseguro haber dado un servicio excelente a dicha mesa. Esta historia se hizo tendencia en la mencionada red social causando opiniones divididas entre los usuarios.

El hecho sucedió en una de las franquicias de Applebee´s de Staten Island, New York, revelando que la cuenta por el consumo total fueron de unos 80 dólares, pero el usuario de dicha mesa dejó un monto de 6.55 para el camarero. El video cuestiona que la poca cantidad dada a este trabajador, a pesar que afirma que su atención, de hecho, fue bastante buena.

¿Cómo podemos afirmar esto? De puño y letra del propio cliente quien dejó una nota donde expresa: “Estuviste genial. Las vacaciones son difíciles en este momento”, más una fecha dejada sobre uno de los extremos de la misma.

El metraje ha sido compartido desde la cuenta @kingj023241 donde, tras ser publicado el pasado 14 de diciembre, cuenta a la fecha con casi 600 mil reproducciones, pero lo interesante vino en la caja de comentarios donde las opiniones se dividieron.

“Realmente se están contando a sí mismo en los comentarios”, “no salgas a comer sino puedes permitirte dar propina. No hay ningún aumento que puedas presentar para justificarlo”, “si el dinero era tan escaso ¿Por qué gastar 80 dólares en una comida?”, “querían llevar a su familia a un lugar agradable y al menos dieron propina”, “¿por qué no llamar al establecimiento que no les paga a todos ustedes en lugar de llamar a una familia que quería salir por la noche?”, “prohibir propinas. Obligar a los restaurantes a pagar salarios dignos a los meseros”, “los clientes pagan el negocio. Las empresas pagan a los empleados. No los clientes pagan ambos”.