En los últimos días, la tiktoker llamada Niya Esperanza (@niyaesperanza) ha dado que hablar en las redes sociales. Todo a raíz de un video que publicó donde sostiene que su novio ciego es “perfecto” para ella debido a que “nunca mira a otras chicas”.

La grabación de la que hablamos fue difundida exactamente el 3 de noviembre del presente año. Ahí la chica dio a conocer 5 razones por las que está muy agradecida de estar con su pareja. De acuerdo a lo informado por The Mirror, ya lleva varios años con él.

LO QUE SE QUIERE EN UNA RELACIÓN, SEGÚN NIYA

“Jake Olson es el novio perfecto y estos son los motivos”, se lee en la descripción de su publicación. El primero, sobre todo, impactó bastante, pues Niya indicó que él “nunca mira a otras chicas” y eso, a su entender, es algo que se quiere en una relación.

“Número dos, no importa cómo luzco, específicamente no tengo que peinarme”, continuó diciendo. “No tengo que esconder sus regalos porque si no le digo que están ahí, no irá a buscarlos”, manifestó en relación a la tercera razón.

El cuarto motivo tiene que ver con sus publicaciones en TikTok, pues ella sostuvo que “a menos que le diga, él no sabe que lo estoy filmando, lo cual es excelente”. Finalmente, la quinta razón que dio es que su pareja no puede conducir. El video que difundió, debido a todo lo que dijo, ya fue compartido en varias redes sociales.