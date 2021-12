El exjefe se Emily McAllister, una joven de los Estados Unidos, la despidió de su trabajo de bienes raíces asegurando que era una “fracasada”. Sin embargo, hoy, en esos sorprendentes giros que tiene la vida ha contado su historia en Tiktok, pero no para despotricar contra su ex empleador, sino todo lo contrario, para relatar que ha conseguido más de 11 millones de dólares en ventas, relato que, de inmediato, se ha vuelto tendencia en esta red social.

Cuando este hecho explotó en la plataforma china, también hizo eco en algunos medios de comunicación como The Post, donde McAllister declaró: “Si hubiera dejado que ese primer jefe me afectara, probablemente no me hubiera quedado en el negocio”.

“Esto no es para ti”

Emily McAllister ha confesado que se mueve en el mundo de los bienes raíces desde que tenía 20 años y, ni bien obtuvo su licencia inmobiliaria se incorporó a su primera empresa, pero tras un par de semanas la despidieron.

“Después de unas semanas de estar allí, mi jefe me llevó a su oficina y me dijo: ‘necesitas encontrar una carrera diferente porque esto no es para ti, no lo tienes, no pasas el corte’, no tengo lo que se necesita para tener éxito en esto”, confesó.

Ventas millonarias

Pero, hizo oídos sordos a las críticas negativas del sujeto, se mantuvo firme y su relato sirve de inspiración a muchos de sus seguidores como un ejemplo de perseverancia.

“En enero, compartí mi objetivo de vender 11 millones 150 mil en bien raíces (algo de 67 casas) para el año (…) Y 80 mil de ustedes ahora están invirtiendo en este viaje, con cinco semanas faltantes. Y, adivinen qué, estoy a solo 554 mil dólares de distancia (2 casas de conseguirlo)”, se le escucha decir en el que video que publicó el pasado 20 de noviembre.

Emily sorprende a la “reina de los bienes raíces”

El testimonio de la joven de 25 años proveniente de Greenville, Carolina del Norte, no tardó en convertirse en viral de Tiktok, al punto que consiguió más de 5.7 millones de reproducciones en esta red social, llegando también a oídos de la que es considerada la “reina de los bienes raíces”, Barbara Corcoran, quien no dudó en confesar su admiración: “Increíble”.

De hecho, cuando Emily se percató que Corcoran reaccionó a su video decidió darle seguimiento a su propio caso: “A partir de ahí, seguí presionando actualizar y actualizar. Me volví absolutamente loca con el compromiso. Después de que dejara ese comentario, lo empujé a la cima”.

Continuó su idea con: “La forma en que Internet funciona es una locura. Que alguien como yo, que viene de un pueblo pequeño, de un área pequeña, publica un video sobre bienes raíces en Tiktok, luego este aparece en su feed (de Corcoran) y le resulto lo suficiente interesante para que deje un comentario. Así de salvaje funciona la red”.

Quiere mostrar lo bonito y lo feo de su negocio

Finalmente, tuvo una reflexión sobre cómo las decisiones y actitudes que podamos o no tomar pueden cambiar, para bien o para mal, nuestros destinos.

“A veces, la vida pasa y hay cosas que están fuera de nuestro control. En última instancia, todavía hice muchos negocios más este año que el anterior y hay algo que decir al respecto, y lo intentaré nuevamente el año que viene (…) me esfuerzo mucho por no dar glamour solo a las buenas partes del negocio, intento mostrarlo todo y creo que la gente lo aprecia”, sentenció.