Mediante las redes sociales, se dio a conocer el caso de una mujer que, pese a ser abandonada por su esposo, continúa haciéndose cargo de su ex suegro. Ha sido la hija quien, por medio de su cuenta de TikTok, dio a conocer la historia, volviéndose viral rápidamente con más de 250 mil ‘me gusta’.

La joven, identificada en la mencionada plataforma como Marian Turcios Corea, captó el momento en que su madre asiste a su abuelo, un hombre de 98 años que, debido a su edad, ya no puede valerse por sí mismo. En el video, grabado aparentemente sin que su madre se diera cuenta, se observa que la mujer arregla la camisa y le coloca una gorra al anciano con mucha delicadeza.

“Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a la otra”, inicia diciendo Marian, cuyo video ha superado en algunos días las 3 millones de reproducciones. “Eres mi ejemplo de vida mamá, eres increíble. A pesar de cada cosa, demuestras a diario que eras la indicada, aunque papá prefirió la basura”.

Video viral de mujer que cuida a su ex suegro

La filmación se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios que, en su mayoría, alabaron el comportamiento de esta mujer que decidió cuidar al anciano pese a no tener la obligación de hacerlo. Por otra parte, hubo quienes optaron por criticar al ex marido, que no solo habría abandonado a su familia pues también dejó totalmente de lado a su padre.

