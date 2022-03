Una mujer de los Estados Unidos se llevó una desagradable sorpresa cuando se dio cuenta que un agente inmobiliario estaba ofreciendo su casa en venta, pese a que el dueño de este inmueble aseguró no tener intención de venderlo. El testimonio se hizo tendencia en redes sociales como TikTok, generando comentarios de todo tipo.

Nuestra protagonista asegura que el hecho fue captado por su cámara Ring, en el cual se puede ver al vendedor de bienes raíces cerca a la puerta de la vivienda; toca el timbre sabiendo que no hay nadie en casa en la previa al arribo de sus clientes. Afirma que, en esos momentos, ella y su esposo están en el trabajo, mientras su hijo en el colegio.

Momentos después, llegan los “clientes”, quienes ingresan por el costado de la casa. Tras sonar la alarma, vuelven al frente del hogar, pero el agente entra a la casa por la puerta trasera para dejar entrar a estas personas por la delantera.

“Estoy pensando que, tal vez, sean algún grupo religioso o un vendedor. No estoy segura en este momento (…) ahora, fíjate, mi perro está en casa. Aparentemente, no es un buen perro guardián, pero está en casa”, se escucha una voz en off.

De acuerdo a la mujer, estuvieron en el interior del hogar por 20 minutos: “Si no hubiera tenido una cámara Ring nunca habría sabido que esto sucedió”.

En un video de seguimiento en TikTok, la mujer revela que se comunicó con la policía al ver a estas personas ingresar a su hogar y cuando estos se retiraban se acercaron efectivos del orden. Los agentes verificaron que no hubieran robado algo, pero, en ese momento, entra el vendedor de bienes raíces para disculparse.

De acuerdo a la mujer, el sujeto habría contado que dijo que todo se trató de un accidente, pues debía mostrar la casa de al lado y que fue el vecino quien le dijo que entrara por detrás pues los dueños no se encontraban en el hogar.

“Parecía sincero. No sé cómo estas personas no se habrían dado cuenta de que no se parecía a las fotos”, dice ella en otro video de seguimiento.

Asimismo, aseguró que no veía necesario presentar cargos en contra del agente de bienes raíces, pues cree en la versión del accidente, pero que se comunicará con la agencia inmobiliaria para informar sobre el hecho.

Hasta el momento, el video original de este suceso ha obtenido más de 16 millones de reproducciones, mientas que la segunda parte ya va en los 3.1 millones.

Algunos de los comentarios expresaron lo siguiente: “Soy agente de bienes raíces. Deberías demandarlo y presentar una queja ante la comisión de bienes raíces. Esto es ilegal, debería perder su licencia”, “podrías demandar totalmente a la compañía. Un grupo de extraños acaba de inspeccionar todo el interior de tu propiedad”, “tienes que presentar cargos. No será la primera ni la última vez que este tipo haga esto. Siempre hay una caja de seguridad en las casas para exhibiciones”.