Un video viral de TikTok muestra el extremo al que llegó el dueño original de un par de AirPods, los audífonos inalámbricos de Apple, después que se extraviaran en un gimnasio de Estados Unidos.

En las imágenes compartidas en TikTok el pasado 10 de enero por el usuario @gabriel4j, el propietario de los AirPods se percató que se habían perdido, así que los rastreó usando una función de iPhone a un domicilio ubicado cerca.

“Nos robaron los AirPods en Planet Fitness y rastreamos la ubicación. Fue una señora mayor quien abrió la puerta. Entonces comencé a cuestionarme”, se lee en un texto superpuesto en el video viral, que a la fecha acumula más de 2.1 millones de reproducciones.

Cuando llamó a la puerta, el tiktoker le explicó la situación a la mujer que lo atendió, a lo que ella procedió a llamar a su hijo que habría sustraído los auriculares. Después de una breve charla, les dijo que no lo denunciaría si le devolvía lo que le pertenecía.

El video viral de cómo rastreó sus AirPods robados

Pese a que negó tenerlos en un principio, la madre le dijo al tiktoker que sí se los iba a entregar. Aunque algunos criticaron al dueño de los Airpods por ser tan “tacaño” por buscar lo que le pertenecía en vez de comprarse otros, otros sí aplaudieron su accionar.

En la segunda parte del video viral, se aprecia al joven devolver los audífonos inalámbricos diciendo que todo fue una confusión ya que él tenía “unos iguales” y pensó que se le habían caído, pero el tiktoker precisó que estos se encontraban guardados en su casillero.

La historia detrás del robo “frustrado” de los AirPods

En diálogo con Daily Dot, el tiktoker contó que él y un amigo suyo habían olvidado echarle seguro al casillero donde guardaban sus objetos de valor. “Mi amigo puso sus AirPods dentro de sus zapatos y luego los cubrió con sus medias”, añadió.

Cuando volvieron por sus cosas, se percataron que los AirPods ya no estaban y su amigo empezó a rastrearlos. “Tuve una inyección de adrenalina porque realmente quería recuperarlos, ya que no me gusta que me roben mis cosas”, precisó.

“Nos apresuramos a mi auto y empezamos a seguirlos. Fue ahí que los AirPods se detuvieron en el rastreador y nos dio la dirección en la que se encontraban. Así que llegamos al lugar y nos aseguramos que nadie salga mientras llegaba la policía”, agregó.

Su decisión de llamar a las autoridades fue porque no estaban seguros si los que tenían los audífonos estaban armados, pero que al final ellos no pudieron hacer mucho y solo los tenían ahí cerca para “protección”.

Posteriormente, el tiktoker dijo que el que se llevó los AirPods era alguien con el que había hablado en los vestidores y que incluso hasta se había ejercitado con él. “Me sentí mal por su mamá porque ella era alguien muy dulce. Se veía que intentaba criarlo bien”, contó.