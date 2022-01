Una madre postparto mostró lo complicado que es su día a día tras dar a luz en un video de Tiktok que se convirtió en tendencia de esta red social, al punto de considerar que está en “modo supervivencia”, lo cual le ha valido millones de reproducciones, pero también dividiendo las opiniones de miles de usuarios.

El metraje fue compartido por la propia mujer desde su cuenta @allexoxo, en la cual se la puede ver muy atareada, lidiando con las necesidades del recién nacido y, lejos de mostrarse alegre, contenta, motivada, su rostro expresa cansancio y estrés.

La cinta lleva acumulando más de 3.4 millones de reproducciones, con cifras que superan los 10 mil comentarios. De hecho, el video de Allex ha ayudado a muchas madres a saber que no están solas al tener que manejar el trato y cuidados para un recién nacido.

La descripción de la cinta refleja el momento a la perfección de lo que se ven en las imágenes: “Todo acerca de este video describe lo loca que me estoy volviendo, ropa por todos lados, cabellos, llanto”.

Podemos ver a Allex en el pleno momento cuando su hijo se despierta llorando; de inmediato, se la ve presurosa acercarse hacia el bebé, tratando de apaciguar a la criatura que tiene el rostro colorado de tanto llorar: “Todo está bien, todo está bien”, se le escucha decir.

Estas palabras parecieron ser mágicas, porque podemos ver al recién nacido calmarse de a poco, mientras ella no cesa en sus métodos para calmarlo: “Pensé que se había hecho caca, pero no, solo vomitó en su cabello”, dice Allex mientras muestra al pequeño de frente a la cámara, ya no llora, parece tranquilo.

En la parte final se escucha a la madre preguntarle a su hijo si está bien. Dándose cuenta que todo está en orden, procede a darle el chupón para que pueda volver a dormir.

Una vez que el video se hiciera viral, muchos usuarios de Tiktok, sobre todo padres primerizos, convinieron en comentar algo como: “Mi vida resumida en un solo video”, con lo cual buscaban darle a entender que no está sola.

Otro comentarios, expresaron lo siguiente: “¿Estamos todos viviendo en modo supervivencia en este momento? Señor, quédate con nosotros”, “siento que acabo de ver un video de mí mismo”, “o cantamos o lloramos. Uno o el otro”, “este el mejor video sobre cómo es una fase normal de recién nacido”, “necesito la sesión de gritos al azar de esta noche con mi hijo de 6 meses”.

En la caja de comentarios, Allex hizo una acotación agradeciendo a todos aquellos que le aseguraron que pasan lo mismo que ella: “Estoy tan contenta de no estar sola en esta locura”.