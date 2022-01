En California, Estados Unidos, los empleados de una tienda de bagels se indignaron por el despido arbitrario de la gerente del establecimiento por lo que los 15 trabajadores decidieron renunciar de manera voluntaria y el preciso momento de este hecho fue captado en video, siendo compartido en Tiktok donde se convirtió en tendencia de esta red social.

Todo sucedió en Noah’s New York Bagels ubicado en Vacaville, una reconocida cadena de restaurante que se puede encontrar, principalmente, en California. El metraje dura unos exactos 10 segundos, siendo compartido por la usuaria identificada con el nombre de Beonce Sarmiento.

En la cinta se puede ver a los trabajadores caminando en dirección al restaurante, según informó KTVU, se dirigían para hacer efectiva su firma en muestra de apoyo al retirado gerente y, conociendo la historia detrás, hasta el momento, ha conseguido más de 6.5 millones de reproducciones.

“Cuando el equipo completo se detiene el mismo día para renunciar”, es la leyenda que adorna el video.

A KCRA 3, Sarmiento expresó al respecto: “No somos reemplazables (…) no somos desechables y no pueden simplemente despedir a alguien y no dejar que se entere”.

Este mismo medio de comunicación logró comunicarse con la gerente general despedida, Bre Kowalski, quien confesó que la semana pasada le informaron que, “probablemente”, quedaría suspendida a causa de la queja de un cliente, pero ella insistió en que tal queja no existió.

Pensó que todo había quedado ahí, pero cuando llegó a su casa se dio cuenta que tenía depositado el último cheque por sus servicios en el restaurante, pero que en ningún momento le informaron que fue despedida.

Sarmiento aseguró que este accionar de parte de sus empleadores fue la gota que derramó el vaso, pues ya se venían acumulando actitudes que tenían bastante incómodo al personal de esta franquicia; razón por la cual decidieron dar un paso al costado de forma conjunta.

A Fox, un portavoz de la cadena se manifestó tras el hecho: “Nos tomamos muy en serio el tratamiento de los miembros de nuestro equipo y estamos investigando el asunto. Como organización, nos enorgullecemos de brindar una experiencia laboral gratificante para todos los miembros de nuestro equipo mientras buscamos brindar la mejor experiencia posible para nuestros huéspedes”.

Lo último que han informado los medios californianos es que los trabajadores que decidieron renunciar, no pocos de ellos, ya tienen nuevas ofertas laborales.