Tongo lanza remix de Californication y se vuelve viral en las redes sociales [VIDEO]

Tongo lo hizo de nuevo. Esta vez, el cómico peruano utilizó el clásico del rock alternativo, 'Californication' de los Red Hot Chili Peppers, y creó un remix que ya se ha vuelto viral en YouTube y las redes sociales.

El "estreno mundial", como él mismo lo indica, ya cuenta con más de 75 mil vistas. Como es costumbre, el video del remix de Californication viene acompañado de los subtítulos que intentan explicar la letra interpretada por Tongo.

Tongo ha cantado su versión de otros éxitos mundiales como Numb de Linkin Park, Hotel California de Eagles, Rap God de Eminem y hasta Chop Suey! de System of a Down. Incluso, los integrantes de Linkin Park llegaron a escuchar la inusual versión de su canción interpretada por Tongo.

"Oh Dios mío, esto es asombroso", dijo Mike Shinoda, miembro de Linkin Park sobre el video de Tongo. "Esto es fantástico, lo adoro", continuó el vocalista de la banda Linkin Park, durante su visita a Perú a mediados de este año.



Además, Mike Shinoda indicó que le gustaría que cerrarán el concierto con ese video. No lo hicieron, pero para Tongo significó una gran alegría que el vocalista de la banda Linkin Park se refiera a él con estas palabras.



No hay duda que las versiones de Tongo han encontrado un nicho cariñoso en el internet. Sus seguidores celebran sus nuevos lanzamientos con entusiasmo y no dudan en compartirlo en sus redes sociales.

En los comentarios del nuevo lanzamiento de Tongo, Californication de Red Hot Chili Peppers, se puede observar como sus seguidores le hacen pedidos para sus siguientes producciones. Clint Eastwood, Shape of You y Smells Like Teen Spirit son algunas de las más pedidas.

