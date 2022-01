En las últimas horas, el video de un padre que cachateó a su hijo por ponerse faltoso con personal de Serenazgo y la Policía se ha viralizado en redes sociales, principalmente en TikTok y Twitter. El hecho ocurrió en Miraflores, según los serenos, el joven se habría resistido a ser intervenido pese que era horario de toque de queda.

Los efectivos intentaron llevar al joven a la comisaría, pero se resistió y comenzó a lanzar insultos a los serenos y policía. Además, trató de amedrentarlos aduciendo que su familia está compuesta por abogados.

Cuando el padre llega, lo golpea y le pide que deje de hablar. “ Tú no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo. Cállate la boca . Escúchame una cosa, hijito. Tú ya no eres un menor de edad”, dice.

Faltoso es reprendido por su padre https://www.americatv.com.pe/

No obstante, en otro video, se observa que el progenitor defendiendo a su hijo y señaló que todo lo que estaba pasando “era un circo”. “Jefe, se lo pongo de esta manera, ¿okey? Es la primera vez en nuestras vidas que una de estas cosas ocurre, lo que ustedes están haciendo aquí, te soy sincero, es un circo que no responde. Jefe, con todo el derecho del mundo, yo llego y sí lo he visto pechar a una persona”, dice.

Twitter: caso genera opiniones divididas

Algunos usuarios felicitaron el accionar del padre por no apañar el accionar de su hijo. A continuación, las posturas a favor de la actitud del padre.

Mientras que otras personas señalaron que el padre solo estaba protegiendo a su hijo para que no sea intervenido y calificaron de “violenta” su reacción.

