En estos tiempos de redes sociales, no pocos políticos han sido captados cometiendo altercados que, en otras circunstancias, probablemente, no se habría dado a conocer. Recientemente, en México, Alejandro Arias, diputado del PRI, causó gran indignación en redes sociales como Twitter luego que, durante una sesión virtual, propinara un insulto contra su compañera de bancada, Ruth Noemí Tiscareño. Tras el bochornoso incidente, el congresista dio a conocer su versión de los hechos.

¿Qué sucedió entre Arias y Tiscareño?

Todo sucedió cuando los parlamentarios, conectados de manera virtual, se encontraban botando sobre si aprobar o no las asignaciones presupuestales para implementar la revocación de mandato que sería llevada a cabo por el INE, la misma que fue propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Todo transcurría sin problema alguno, hasta que fue el turno de Tiscareño, quien dio su voto a favor de esta medida para, casi de inmediato, escuchar la voz de Arias decir “dile que no sea pende...”. Claramente, el político no se había percatado que su micrófono seguía encendido.

“Dile que no sea pendeja”, le dice el diputado Alejandro Arias (PRI) a otra diputada, en el Congreso de #Guanajuato 😱 🤔 pic.twitter.com/7l7FvpgTpB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 22, 2021

Lo que sucedió después fue algo que se esperaba, pues los usuarios de las redes sociales criticaron a más no poder al diputado priista, quien, ante la presión proveniente desde las plataformas virtuales, horas después tomó la palabra en el Congreso mexicano para intentar explicar qué había sucedido.

La explicación de Arias

Durante el final de la sesión del pleno, Alejandro Arias pidió la palabra, subió al estrado para comenzar explicando que, efectivamente, el micrófono estaba encendido y olvidó apagarlo: “Por descuido mío quedó abierto”.

“Hice un comentario que se escucha en la grabación y se interpretó que lo había dirigido a mi compañera diputada Ruth Noemí Tiscareño y quiero explicarlo en el pleno, por eso espere hasta el final”, continúa el político.

Ruth Noemí Tiscareño, diputada por el PRI. (Foto: La silla rota Guanajuato)

Expresó también: “Me apena mucho estar en esta situación porque procuro siempre el respeto a las mujeres. (…) estaba conversando con uno de los asesores, hice el comentario y se llevó a cabo lo que está en redes sociales y medios de comunicación”.

Tras esto, habló de la familiaridad que tiene con su compañera de bancada: “Todo mundo sabe que la diputada Ruth, aparte de ser presidenta de mi partido (el PRI), hemos caminado mucho tiempo juntos en la dirigencia del mismo, hemos pasado por muchas cuestiones, mal haría en proferir insulto alguno en contra de ella. No lo hice, no me refería a ella”.

Usuarios desconfían de defensa de Arias

De inmediato, al conocer la defensa de Arias, los usuarios de Twitter, en su mayoría, aseguraron que el diputado elaboró una excusa poco creíble.

Alejandro Arias, diputado por el PRI. (Foto: Zona Franca)

“Haya sido quien haya sido, igual es violencia de género. Que pague el desgraciado”, “qué pocos huevos de este tipejo de no aceptar su error y solo disculparse, recibir cualquier sanción que sea aplicable y ya”, “sea como sea, le dijo ‘pendeja’ a una mujer, eso es ser misógino”, “qué nivel de políticos”, “a ver, a ver. Dice que no le dijo ‘pendeja’, que se lo dijo a otra persona, que debe ser otra mujer. Y, aparte, nos quiere ver la cara a todos nosotros”, “y después el clásico ‘se malinterpretó’, no me refería a ella”.