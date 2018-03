¡Arriba, Perú! No solo nuestra selección de primera división nos trae alegrías. La selección Sub 18 de Futsal también viene llenado de orgullo a nuestro país. Ellos vencieron 12 a 0 a la selección chilena. Así lo informó la cuenta oficial de Twitter del Sudamericano Sub 18.

Evidentemente, la noticia ya se ha vuelto viral en Twitter y ha dejado a más de un peruano contento con esta nueva victoria. El equipo venció con 12 tantos a su par chileno en el Sudamericano Sub 18 de Futsal.

Sin duda, el equipo peruano fue bastante superior al chileno, venciendo 8 a 0 en el primer tiempo. Al finalizar el partido, la cuenta de Twitter del Sudamericano Sub 18 subió una imagen que resumía el score final del encuentro.

Perú venció 12 - 0 en futsal Perú venció 12 - 0 en futsal

Nuestra selección se encuentra en el grupo B del Sudamericano Sub 18. En ese grupo se enfrenta a las selecciones de Uruguay, Brasil, Venezuela y Chile. En Twitter se puede seguir toda la información referente a sus partidos.

Esta es una alegría más para nuestro país, que recientemente ha hecho historia al clasificar al mundial Rusia 2018, luego de 36 años de ausencia. Sin embargo, y como lo muestra este viral de Twitter, no solo la selección de Fútbol nos llena de alegría.

Nuestra selección de Futsal Sub 18 había pasado por una dura derrota contra el equipo de Brasil. En ese tanto y como se informó a traves de Twitter, los peruanos cayeron 6 a 3 contra los garotos. Sin embargo, este nuevo encuentro los reivindicó.

