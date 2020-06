Carla García, hija del expresidente Alan García, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar al gobierno de Martín Vizcarra y la precariedad del sistema de salud en el Perú con un artículo de la British Broadcasting Corporation (BBC) titulado ‘Coronavirus en Perú: por qué un país que tuvo un gran crecimiento económico no invirtió más en su sistema sanitario’.

En la nota de la cadena británica se preguntan cómo en el Perú, con el crecimiento económico de los últimos años, puede tener preocupantes cifras con respecto al coronavirus, pues es un país que comenzó la cuarentena mucho antes que otros países en Sudamérica que no han tenido la escandalosa cifra de contagiados ni fallecidos por el COVID-19.

Ante esto, Carla García compartió la noticia en su cuenta de Twitter, sin embargo, los usuarios le recordaron los gobiernos de su padre Alan García.

“Carla García se pregunta por qué su padre no invirtió más en salud en sus diez años de gobierno. Debe ser porque se robaba el dinero del crecimiento económico”; “A Carla García la ociosidad la está haciendo preguntar estupideces. Su padre tuvo el auge económico del país y, ¿qué hizo? Dejarnos hospitales cascarón, pero si tantas dudas te genera y ya no está tu padre, pregúntale a tus tíos Mulder, Quesquén y JorPillo y fíjate en las loncheras"; "Cuando los fujiapristas tienen memoria selectiva, Carla García no se acuerda que su padre fue presidente dos veces, que andaba con sus maletitas de dinero, los aviones Mirage, que masacró policías e indígenas en el Baguazo, que realizó coimas por el Tren Eléctrico,y así podría seguir todo el día”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios sobre la hija de Alan García.

Finalmente, Carla García para zanjar el tema escribió: “Un llamado a amigos, conocidos y seguidores por curiosidad o con el afán que sea: Se critica, debate y dialoga sobre el tuit o con el usuario que quieran, pero sin discriminar. No acoses. No insultes. No prejuzgues. No te conviertas en lo que odias. Buen domingo, mis amores”.

REACCIONES EN TWITTER

Carla García se pregunta por qué su padre no invirtió más en salud en sus diez años de gobierno. Debe ser porque se robaba el dinero del crecimiento económico. pic.twitter.com/AgP4d7atLu — Gjosmell🏠 (@Gjosmell) June 7, 2020

A Carla García la ociosidad la está haciendo preguntar estupideces. Su padre tuvo el auge económico del país y qué hizo? dejarnos hospitales cascarón,pero si tantas dudas te genera y ya no está tu padre, pregúntale a tus tíos Mulder, Quesquén y JorPillo y fíjate en las loncheras. pic.twitter.com/W6khxyftA0 — Jorge Combe (@JorgeRCombe) June 7, 2020

Cuando los fujiapristas tienen memoria selectiva, Carla García no se acuerda que su padre fue pdte 2 veces,q andaba con sus maletitas de dinero,los aviones mirage,q masacró policías e indígenas en el baguazo, que realizó coimas por el Tren Elec,y así podría seguir todo el día.. https://t.co/MKObJDX1Xa — Geraldine Arellano (@geraldinearu) June 7, 2020

Si tan solo alguien que gobernó por 10 años hubiera hecho algo al respecto, no @esquinabaja? 🤔 pic.twitter.com/QmTssFNgna — Hurgar en la Memoria 🇵🇪 (@hurgamemoriaPE) June 7, 2020

...en infraestructura hospitalaria no se invirtió pese al enorme crecimiento. Lo dijo Carla García Buscaglia..... pic.twitter.com/BhGotXJe4y — Jorge Luis (@JorgeLu13131864) June 8, 2020

Suscribo esto. La señorita Carla García se cree líder de opinión y, por cierto, también una persona importante, cuando lo único que resalta en ella es ser la hija de un ladrón conocido. Es triste pero la pura verdad https://t.co/rI3rHIRRvW — Homo Sapiens (@1984_sapiens) June 8, 2020

