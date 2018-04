Twitter: Dalma Maradona apoya la despenalización del aborto con esta foto [FOTOS y VIDEOS]

En Argentina se debate la despenalización del aborto, diferentes activistas y artistas se han mostrado a favor de la medida. Una de ellas es la actriz Dalma Maradona , hija del exfutbolista Diego Maradona.



Dalma Maradona ha estado muy pendiente del debate que se lleva en su país para despenalizar el aborto. "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir #abortolegalya", escribe la actriz en Twitter.



Dalma Maradona publicó una foto que muestra su total apoyo al movimiento para despenalizar el aborto en Argentina. La actriz se luce con el pañuelo verde característico de la campaña promovida por grupos feministas.



La foto de Dalma Maradona donde se muestra a favor de la despenalización del aborto tiene 2.400 me gusta. Los fans de la actriz celebran que se una a esta campaña. "Bravo, genia, sos una capa", escriben las seguidoras de la actriz.



El debate por la despenalización del aborto continúa en A rgentina. Las feministas y las activistas que apoyan este movimiento se caracterizan por llevar pañuelos verdes y han logrado que el tema pase a discutirse de las redes sociales al Congreso.



