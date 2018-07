Mister Chip: Hincha chileno lo quiso trolear y no esperó esta contundente respuesta del español | VIDEO | FOTOS

Mister Chip le dio una lección que no olvidará a un hincha chileno que se quiso pasar de listo con él en Twitter. El mapocho quiso trolearlo en la red social, pero no esperó la contundente respuesta del estadista español y que generó la burla de todos los demás seguidores del ibérico.



El usuario Gonzalo Clavería le escribió a Mister Chip en Twitter el siguiente mensaje: "Puros pechos fríos los europeos, sobre todo los españoles... Aún me acuerdo cuando entramos ganándoles con el himno en el mundial de Brasil 2014".



El tuitero pensó que Mister Chip no le respondería, pero se equivocó, ya que el español disparó con todo y lo dejó en ridículo.

Mister Chio respondió a usuario chileno. (Captura: Twitter) Mister Chio respondió a usuario chileno. (Captura: Twitter)

"Sobre ese frío pecho hay una hermosa estrella, Gonzalo. Ojalá algún día sepas de lo que te hablo", señaló Mister Chip, recordándole que Chile nunca fue campeón del Mundo, al contrario de España que sí lo fue en aquel inolvidable Mundial de Sudáfrica 2010 .



Por su parte, el mensaje de Twitter del chileno hace referencia a la vez que Chile se logró imponer a España en el Mundial Brasil 2014. En aquel encuentro, el cuadro chileno ganó a España por 2-0 con goles de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz.



