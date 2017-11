Nueva Zelanda: ¿Jugadores se divierten en Tinder antes del repechaje contra Perú? Tweet viral [FOTO]

La llegada de los 'All Whites' deNueva Zelanda a Perú ha sido la novedad esta semana de noviembre. Los deportistas que arribaron el domingo en la noche no solo entrenaron en Lima, parece que se animaron a hacer amistades peruanas antes del repechaje a través de la app de citas Tinder. Todo esto antes del partido Perú vs. Nueva Zelandadel miércoles a las 9:15 pm en el Estadio Nacional.



Antes de su entrenamiento en el colegio Markham de Miraflores, los jugadores de Nueva Zelanda pasearon por el centro comercial del distrito, tomaron café y conocieron a los integrantes de la banda Green Day en el hotel. Según un usuario de Twitter, un par de futbolistas también probaron la app de cistas Tinder.



El uso más inocente de Tinder es para hacer amigos que viven o están cerca, pues funciona como un catálogo que muestra las fotografías de hombres o mujeres, según elección, que están dispuestos a hacer amigos. Es usada en su mayoría por viajeros que desean tener encuentros casuales con personas que están en la misma ciudad.



CÓMO VAN A ESTAR EN TINDER LOS JUGADORES DE NUEVA ZELANDA pic.twitter.com/jNqxPMyYXb — Jean Pierre (@asiquechiste) 14 de noviembre de 2017

En la publicación que se hizo viral en Twitter no falta el buen humor. Muchos comentan que se descargarán la app Tinder a ver si tienen suerte y hacen 'match' con algún jugador neozelandés.



Las fotos que se ven como Tinder son de los jugadores Stefan Marinovic, arquero de la selección de Nueva Zelanda, y de Deklan Wynne.

Next stage. Another opportunity. Hard work will always pay off. Support the #allwhites tonight at the QBE vs. The Solomon Islands 🇳🇿 Una publicación compartida de Stefan Marinovic (@kiwi_man1) el 31 de Ago de 2017 a la(s) 7:14 PDT

Views innit 🍃 Una publicación compartida de Deklan Wynne (@deklan_wynne) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 4:54 PDT

La selección de Nueva Zelanda la está pasando bien en su visita a Lima. El DT de los 'All Whites' mencionó que los jugadores no tienen tanta presión como los de la selección peruana, quienes si pierden podrían "causar una catástrofe", en palabras del DT.





En el mismo hotel en el que se hospeda la selección de Nueva Zelanda se hospeda la banda Green Day quienes este martes tocarán en el estadio de San Marcos. Ambos visitantes de nuestro país se encontraron en el hotel y se tomaron una foto.



La imagen fue subida por la cuenta oficial de twitter del equipo de Nueva Zelanda, sin embargo, la imagen fue eliminada. En la foto se ven a Wiston Reid, capitán de los 'All White', junto al vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, y el baterista Tré Cool.

