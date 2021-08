En los últimos días, numerosos usuarios de Twitter han compartido un video grabado durante una misa celebrada en una parroquia de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México . En dicho clip, el sacerdote, identificado como Noel Lozano, hace un regaño a quienes se niegan a vacunarse contra el COVID-19 .

“La gente que no se está vacunando es la que está enfermando a los demás. Algunos me dirán: ‘Claro que no, Padre’. Claro que sí (...) Casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse”, menciona el religioso.

En esa línea, Lozano instó a orar por quienes sí toman medidas para evitar contraer el virus, el cual ha acabado con la existencia de miles de personas en el planeta.

“Vamos a rezar por la gente que sí se está cuidando y por la gente que valora la vida de los demás y su propia vida. Por los necios, que Dios se compadezca de ellos”, señaló.

En Twitter, una importante cantidad de usuarios dio su respaldo al párroco. “Es un mensaje claro para los negacionistas y antivacunas”, dijo un joven.

Sacerdote de Monterrey, Nuevo León llama necios a los que no se quieren vacunar contra el covid-19. pic.twitter.com/xx2rFH2x30 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 13, 2021

