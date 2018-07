Twitter: Sufre envejecimiento de la mitad del rostro por no ponerse bloqueador

Si usted es de las personas que cree que no es necesario usar bloqueador, debe pensar esto dos veces. La fotografía de un camionero canadiense ha dado la vuelta al mundo, debido a que la mitad de su rostro envejeció más rápidamente debido a los rayos solares , en Canadá .



Bill McElligott , de 69 años, sufrió el envejecimiento del lado izquierdo de la cara, la misma que estuvo expuesta a los rayos ultravioleta, durante los 28 años que laboró como camionero.



La impactante imagen fue publicada por The New England Journal of Medicine en 2012, pero en los últimos días ha cobrado vigencia debido a las impactante diferencias.

Bill McElligott, un camionero canadiense de 69 años sufre de dermatosis unilateral producto de los casi 28 años conduciendo durante los cuales la parte izquierda de la cara estuvo expuesta regularmente a los rayos ultravioleta del #sol . #CambioClimatico #Cuba #Canada #folloback pic.twitter.com/MFevT3Ocui — Manuel Bueno (@manuelybueno1) 7 de julio de 2018

Al ver el lado izquierdo del rostro de Bill McElligott , parece veinte años más viejo. Esto debido a los rayos ultravioletas del sol.



Tras la difusión de estas imágenes, los especialistas destacaron la importancia de 'usar protector solar constantemente'.



Por ello es necesario cubrirse la piel con protector solar cada cuatro o seis horas, cuando estamos expuestos directamente al sol.