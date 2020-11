Joven se arrodilla ante su exnovio y le ruega que vuelva con ella, pero él ya tenía nueva pareja

En las redes sociales, especialmente en Twitter , se hizo viral un video en el que se vio a una joven suplicándole a su expareja para que regrese con ella en plena vía pública y cuando él se encontraba paseando con su nueva pareja. El hecho se registró en México .

En las imágenes que tienen más de 250 mil reproducciones se puede ver a la joven de unos 20 años, quien al ver a su exnovio abrazado con su nueva pareja corrió tras ella y lo abrazó por la espalda y empezó a decirle que era suyo y de nadie más, mientras que él le indicaba que no, que ya no estaba enamorado de ella.

La joven nuevamente lo jala del brazo, lo detiene y sigue poniéndose frente a él y al ver a su rival de amores trata de golpearla, pero no logra su cometido.

Joven se arrodilla y humilla ante exnovio

“Yo ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene?” , le dice el hombre, pero la mujer sigue insistiendo que no, que ella es la novia y nunca lo va a dejar. “Te está viendo la gente. Ya te dije que no quiero regresar contigo, entiende” , replica el joven, avergonzado.

Esto ocasiona la furia de la mujer, que empieza a jalonearlo, pero al no obtener mayor respuesta, se humilla más y se arrodilla y lo sujeta de la pierna, suplicándole que no se vaya. Entonces, él intenta levantarla y le pide que no haga eso.