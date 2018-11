El machismo sigue rampante en la sociedad peruana y más aún en las redes sociales, donde muchos se atreven a criticar y agredir a quienes reclaman por el respeto a la mujer. Así se pudo ver recientemente en Twitter , cuando una joven puso en evidencia una situación que afecta a cientos de anfitrionas peruanas.

La usuaria de Twitter identificada como Mmrs_Quinn se atrevió a reclamar por 'el uniforme' que se ven obligadas a utilizar las anfitrionas de la empresa de telefonía móvil Bitel. Como se observa en la imagen que compartió, las modelos visten prendas diminutas, algo que muchos atribuyeron a una 'estrategia de marketing'.



"Hola @bitelperu ¿Es necesario vestir a sus anfitrionas con la mitad de un polo? Lo digo porque notablemente está súper incómoda. Pd. Si tu oferta es buena no necesita sexismo, eso déjalo a la publicidad de cerveza del 2000. Saludos" , escribió la usuaria de Twitter.

De inmediato, decenas de usuarios de Twitter comenzaron a criticarla haciendo evidente el machismo rampante en las redes sociales. "Y a la discoteca van con vestidos más cortos", fue uno de los comentarios que recibió la publicación.

"Total!? No es que ustedes se visten como quieren? Nadie la obliga a vestirse así, es su trabajo. Y si no quieren trabajar así con ropa tan chiquita, se buscan otro trabajo", "No la veo en bikini, lo malo que las feministas radicales impulsan su negación a la belleza, y quieren un pit&% en ves de lo que le dio la naturaleza", fueron otros tuits que recibio el post.

Sin embargo, también hubieron muchos usuarios de Twitter que se unieron al reclamo de la joven y criticaron a Bitel por usar esa estrategia de publicidad que cosifica a la mujer. "Esto es marketing machista, aplicado a una sociedad machista. Sonría o no, esté contenta o no, gane mucho o no, el trasfondo es ese. Y no hay necesidad de hacerlo para vender nada. Nadie dice que no existan anfitrionas, solo que no se les sexualice en favor de una marca", añadió otro cibernauta.