Verónica Linares‏: Periodista denuncia que taxista intenta difamarla tras chocar su automóvil [VIDEO]

La periodista Verónica Linares‏ manifestó que Twitter que tuvo una accidente vehicular estar tarde a las 6:00 p.m. en la avenida Javier Prado. La mujer de prensa se encontraba con su pequeño hijo a la hora del accidente.



Pero Verónica Linares manifestó que es víctima de difamación en su cuenta personal de Twitter. La periodista indicó que el hombre del otro vehículo la chocó por detrás cuando ella llevaba a su menor hijo a una consulta médica.



El accidente vehicular de Verónica Linares tuvo lugar frente a la clínica Ricardo Palma en la avenida Javier Prado. El hombre le pidió dinero para arreglar el accidente pero ella no accedió porque no era su responsabilidad.



El hombre que chocó con Verónica Linares subió un video a las redes sociales donde indica que la periodista es la responsable del choque en la avenida Javier Prado.



Verónica Linares y su agente de seguros Rímac, se dirigieron la a Comisaría del sector para las pruebas correspondientes, pero el hombre implicado se dio a la fuga sin decir nada.



"Quiero dejar constancia que me han chocado a las 6 de la tarde en la clínica Ricardo Palma. Yo estaba con mi hijo... le pedí que se estacionara, él tenía la responsabilidad... El señor insistía en que arreglemos, que no pasa nada, que yo le pague su pulida. El acaba de publicar en una página de Facebook que yo tuve la culpa. Estoy en la comisaría y lo estoy esperando”, manifestó Verónica Linares en YouTube.

Llegó Oscar Hinojisa Rojas. No publicaría foto si no estaría difamando por Facebook y queriendo amedrentar con llamar a @Latina_Noticiaspic.twitter.com/GaKdTH5bVN — Verónica Linares (@VeroLinaresC) 24 de octubre de 2017