Un hombre que saltó desde el puente del río Atchafalaya el viernes, nadó y vagó por el área durante varias horas antes de ser rescatado el viernes. Su imprudente acción fue registrada en cámara y el video se hizo viral en poco tiempo.

En el metraje se puede ver a Jimmy Jennings de Lafayette corriendo antes de saltar del puente durante una parada encima del puente. Al parecer, había acontecido un accidente de varios autos y todos se encontraban paralizados en el tráfico.

Tras tomar la decisión de saltar, el hombre publicó en Facebook que fue una mala decisión, y agregó que sus hombros están doloridos y que “solo estaba vivo gracias a su fe y a los rescatadores”. Esto se lo confesó a KATC, además de mencionar lo dura que era la corriente en esa parte del puente.

“Cuando golpeé el agua, mis hombros se levantaron y tuve que empezar a nadar”, dijo Jimmy Jennings. El joven pronto se encontraría en un lugar donde ya no podía ver el puente, pero al menos logró llegar a tierra firme. Tuvo que dar unas vueltas antes de darse cuenta que estaba en una isla.

Finalmente, la policía lo encontró. Jennings dijo que “todos me apuntaban con sus armas, me dijeron que me tirara al suelo, los escuché. Me esposaron”, dice. Él dijo que la policía lo llevó a una ambulancia para que los paramédicos pudieran revisarlo y se aseguraran que estaba bien.

Según Khory Vaughan, un amigo que estaba con Jennings en el momento del salto, dijo que Jennings fue rescatado por los agentes locales y que lo arrestaron. Esos oficiales eran de Louisiana Wildlife and Fisheries y de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de St. Martin.

El portavoz de la oficina del alguacil de la parroquia de St. Martin le dijo a KATC que Jennings recibió varios cargos. En cuanto a las actividades que se llevaron a cabo ese día, dicen, no aprueban que nadie salte de puentes y ponga a otros en peligro.

Aunque el hombre salió milagrosamente ileso de su hazaña, lo cierto es que pudo fallecer por el impacto con el agua, ahogado intentando nadar a la superficie o devorado por algún animal acuático de los alrededores.

