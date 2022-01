En algunas oportunidades las cosas no salen como deseas. Esto le ocurrió a una mujer de México que organizó su fiesta de cumpleaños, pero ninguna de sus amigas asistió. Ante esta circunstancia totalmente inesperada, los meseros del lugar tuvieron una increíble idea. A través de un video viral de TikTok, la protagonista contó su amarga experiencia.

Mediante su cuenta @ximena.padillaaa, Ximena Padilla compartió una historia que terminó con final feliz. Todo empezó cuando la muchacha mexicana reservó una mesa en un restaurante para ir a celebrar su cumpleaños junto a sus amistades.

Sus amigas no asisten y celebra con los mozos

Sin embargo, las amigas de Ximena no llegaron y la dejaron plantada. Al percatarse de la situación, los mozos compraron unos globos y un pequeño pastel para que la joven pudiera festejar como se merece.

En ese sentido, los trabajadores del establecimiento la acompañaron durante la noche y se sentaron a compartir un agradable momento con ella. La sorprendente escena quedó grabada un clip que acumuló más de 19 millones de reproducciones.

“Hice una reunión por mi cumpleaños y nadie llegó. Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie, me trajeron unos globos y un pastelito. Se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche”, señaló Ximena Padilla en su video.

Joven cuenta incómoda experiencia

Luego del tremendo revuelo que generó esta grabación, la mexicana publicó otro video para explicar cómo sucedieron los hechos. Según ella, llegó antes de la reserva y comenzó a escribirles a sus invitadas en el grupo de WhatsApp para saber si estaban cerca.

No obstante, ninguna le respondía. Pasaron los minutos y recién una le contestó, pero le señaló que no iba a ir porque “se quedó dormida”. Para dejar cerrado el tema en redes, Ximena precisó que no eran del grupo de amigas de toda la vida. Incluso, no se arrepiente de los sucedido, pues ahora tiene nuevas amistades.