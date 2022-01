LO HIZO DE NUEVO. El músico Tito Silva lanzó su ‘remix’ del video viral de TikTok ‘Cállate la boca’, en el que un padre le grita a su hijo faltoso luego de que éste se enfrentara a unos policías.

Este fin de semana se viralizó unas imágenes de una intervención donde unos policías y serenos intervienen a un joven en Miraflores. Luego, su padre llega y lo reprende y, posteriormente, se enfrenta a los efectivos.

Debido a que las imágenes se volvieron virales, muchos usuarios pidieron a Tito Silva que haga un remix musical como los que siempre acostumbra a relaizar en sus redes sociales.

“Cállate La Boca, por Dios (Twisted Sister Remix) A pedido del público”, escribió Tito Silva Music en sus redes sociales, adjuntando el video de su remix que ha causado sensación en las plataformas.

Tito Silva lanza remix del viral ‘Cállate la boca’ (Video: Facebook)

EL POLÉMICO CASO

En las últimas horas, el video de un padre que cachateó a su hijo por ponerse faltoso con personal de Serenazgo y la Policía se ha viralizado en redes sociales, principalmente en TikTok y Twitter.

El hecho ocurrió en Miraflores, según los serenos, el joven se habría resistido a ser intervenido pese que era horario de toque de queda.

Los efectivos intentaron llevar al joven a la comisaría, pero se resistió y comenzó a lanzar insultos a los serenos y policía. Además, trató de amedrentarlos aduciendo que su familia está compuesta por abogados.

Cuando el padre llega, lo golpea y le pide que deje de hablar. “Tú no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo. Cállate la boca. Escúchame una cosa, hijito. Tú ya no eres un menor de edad”, dice.