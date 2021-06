Video viral | TikTok | Adrián Rdz Mellado es un tiktoker de México que acostumbra a compartir un video diariamente con sus seguidores, los cuales suman más de 446.000. Sí, es una cifra que quizá cientos de personas podrían envidiar.

Comúnmente, sus clips tienen un matiz divertido e inspirador. Esto hace que cada uno acumule, en un lapso breve, miles de reproducciones y comentarios.

No obstante, uno de sus últimos videos muestra una situación que dista mucho de lo descrito.

ACOSO

Como indicamos en el titular, ahí se ve cómo Adrián ayuda a una joven que se encontraba siendo acosada por un sujeto que portaba un cuchillo. Hasta ahora, el clip tiene más de 2.4 millones de visualizaciones.

Según contó, él pensó en intervenir directamente, pero cambió de parecer al notar la peligrosidad del individuo. Finalmente, el ídolo de TikTok llamó a la Policía.

“Muchas gracias por no haber ignorado esa situación”, “Pobre chava, no me quiero imaginar lo que sintió en ese momento” o “Gracias, hoy salvaste a una mujer de ser víctima de algo terrible”, fueron los comentarios dejados por los usuarios.